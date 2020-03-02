Тато випадково зняв на відео перші кроки сина: зворушлива реакція сім'ї

Батькові Нілу Грейнджеру з Лондона випадково вдалося зняти на камеру телефону момент, коли його син Фінлі зробив свої перші кроки в житті. На відео видно безцінні реакції шокованих родичі, які в той час теж побачили цю картину.

Не кожному батькові щастить зловити такий єдиний у житті момент. Тому Ніл пишається тим, що зміг це зробити, передає видання Mirror.

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На відео видно, що однорічний Фінлі встає біля журнального столика і потім прямує до своєї мами, яка сидить на дивані навпроти.

Поки мама спостерігає за тим, як він це робить, члени його сім'ї шоковані і захоплені цим зворушливим моментом. Їх вирази обличчя роблять це відео милішим.

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Ніл поділився сповільненими кадрами зі своїми підписниками у твіттері, де відео набрало майже півмільйона переглядів.

Тато написав: "Моя сім'я була в гостях на минулі вихідні у перший день народження сина. У нас було відчуття, що він скоро почне ходити, тому я вирішив зняти це. На наше здивування, він сміливо рушив до своєї мами. Ми не могли повірити, що нам вдалося зловити такий дивовижний момент перед людьми, які його найбільше люблять у світі".