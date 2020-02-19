Тато вийшов на сцену і станцював балет разом з 2-річною донькою, яка злякалася людей: миле відео

Всі батьки слідкують за щоденним життям своїх дітей, їх мріями, досягненнями і, звичайно, невдачами. Так, один тато вийшов на сцену аби допомогти своїй дворічній доньці, яка злякалася виступати, і станцював разом з нею балет.

Марк Даніелс побачив, що його донька Белла злякалася та засоромилася на сцені перед такою кількістю людей, тому він вирішив прийти їй на допомогу.

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На відео видно, як дівчинка злякалася та відмовлялася виконувати балет разом з іншими дітьми. Тому Марк, тримаючи ще одну молодшу доньку Сурі на руках, допомагає Беллі з танцювальними рухами.

Згодом чоловік наголосив, що Белла була дуже злякана і їй потрібні були обійми батька.

"Я танцював разом із Сурі на руках і допомагав Беллі відчути впевненість у собі – я сказав їй, що я її люблю і що вона неймовірна танцівниця. Потім я запитав, чи хоче вона танцювати з татом, і вона погодилася, і оскільки я багато тренувався з нею вдома, я знав всі рухи", – розповів Марк.

Дивіться відео, як тато станцював балет разом з 2-річною донькою:

В мережі відео набрало величезної популярності, ставши вірусним. Цікаво, що чоловік працює адвокатом і його танцювальні рухи привернули увагу колег по роботі – вони сказали, що захоплюються ним.