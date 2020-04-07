Тато зіграв роль офіціанта, влаштувавши дітям романтичну вечерю на карантині: миле відео

За час карантину батькам, мабуть, вже набридло готувати страви для своїх дітей. Тому тато з Великобританії знайшов спосіб, як зробити вечерю для дітей приємнішою та цікавішою.

Чоловік вирішив організувати романтичний вечір і свічками та офіціантом вдома. Роль офіціанта він взяв на себе та обслуговував дітей під час вечері.

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"Через ізоляцію ми влаштували вечерю для дітей", – написав Бен Мур у Twitter. Він опублікував відео, зняте його дружиною Еллі Кріселл, в якому видно, що він одягнув смокінг та приготував своїм дітям надзвичайний смачний обід.

Сер, урожай березня 2020 року. Не хотіли б ви спробувати його, перш ніж я наливатиму?,

– запитав він сина, подаючи пляшку молока.

Його син не розгубився: збовтав келих з молоком та понюхав його. "Сер, ви – знавець. Так приємно зустріти людину, яка розуміється на смакові прекрасного молока", – додав тато.

Дивіться відео, як тато обслуговував своїх дітей:



Хвилинне відео вже набрало 3,1 мільйона переглядів, а коментатори по всьому світу просто в захваті.