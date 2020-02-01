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Тато змонтував популярну пісню групи AC/DC зі звуків своєї дитини: неймовірне відео

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Тато змонтував пісню групи AC/DC зі звуків своєї дитини / Скріншот з відео

Креативний тато записував протягом року звуки свого маленького сина, і зміг їх філігранно скомпонувати, щоб створити відео, в якому хлопчина "співає" культову композицію від групи AC/DC під назвою "Thunderstruck".

Метт Макміллан зі штату Нью-Джерсі, США, довго працював над криками й сміхом свого сина Райана, щоб записати незвичайне виконання композиції, яку виконує культовий австралійський хард-рок-гурт AC/DC.

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Відеоролик починається зі звуків хлопчика, які одразу нагадують знайому партію з композиції на гітарі.

Однорічний Райан згодом видає інші звуки, які дають можливість відтворити іншу частину композиції. Так, наприклад, чхання сина Макміллан використовував в якості ударів по барабанних тарілках тощо.

Дивіться відео: тато змонтував пісню групи AC/DC зі звуків своєї дитини 

Загалом, він вручну відсортував 83 відео, після чого підготував їх для створення пісні. Чоловік створив рок-відео, використовуючи професійний відеоредактор для операційної системи macOS Final Cut Pro 7.

З моменту свого розміщення на YouTube – 14 січня – відео вже зібрало понад 2,8 мільйонів переглядів.

Автор: Марія Бондар
Теги: Новини США Музика Курйозні новини Діти і неповнолітні Сімʼя Батьки і діти
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