Тато знайшов геніальний спосіб навчити дітей мити руки з милом: корисне відео

Коронавірус все ще викликає безліч запитань перед вченими, але одне зрозуміло точно – регулярне миття рук є одним із найефективніших способів запобігти поширенню вірусу. Дорослі вже закупили мильні та дезінфікуючі засоби, але їм тяжко переконати маленьких дітей постійно мити руки.

Тому один тато з Фінляндії поділився простим науковим експериментом, який допоміг його дочці дізнатися, чому вона повинна мити руки з милом.

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Цей експеримент робиться досить простим способом: потрібно наповнити миску водою, а потім рівномірно насипати чорний перець. В окрему миску покладіть трохи рідкого мила.

Після того, як ви опустите кінчик пальця у миску з милом, засуньте палець у миску з водою та перцем. Ви помітите, що перець "втікатиме" до боків миски. Це трапляється тому, що мило руйнує поверхневий шар води і саме тому воно є хорошим очищувачем.

Нещодавно батько на ім'я Арі Мякійо з Фінляндії опублікував це вірусне відео з цим експериментом, щоб навчити дітей важливості миття рук під час спалаху коронавірусу. Помітно, щ Арі проводить експеримент разом з дочкою, і коли в них це виходить і перець "втікає", тато каже, що "вірус втік".

Дивіться відео, чому важливо мити руки з мило: експеримент з перцем

Хоча експеримент не демонструє, як мило руйнує вірус, але він є хорошою метафорою, щоб допомогти дітям зрозуміти, як захистити себе дуже простим способом.

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Зазначимо, що вірус поширюється від людини до людини, коли заражена людина кашляє або чхає і маленькі крапельки приземляються в рот або ніс оточуючих. Тому радимо уникати тісного контакту один з одним.

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Рекомендується ретельно мити руки не менше 20 секунд за допомогою мила . Ви повинні робити це після приоду з вулиці, чхання та кашлю; перед їжею та приготування їжі тощо.

. Ви повинні робити це після приоду з вулиці, чхання та кашлю; перед їжею та приготування їжі тощо. Якщо мила немає в наявності, можна використовувати дезінфікуючий засіб для рук, що містить не менше 60% спирту.

для рук, що містить не менше 60% спирту. Не чіпайте обличчя немитими руками . Маски рекомендується носити лише в тому випадку, якщо ви хворі або при догляді за хворою людиною.

. Маски рекомендується носити лише в тому випадку, якщо ви хворі або при догляді за хворою людиною. Не забудьте дезінфікувати поверхні, які часто торкаєтеся, наприклад, дверні ручки, клавіатури, смартфони, столи тощо.



Що варто знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу