Тато зробив неймовірну фотосесію для сина, який літає на світлинах: захопливі фото
18-місячний Вільям Лоуренс народився трохи іншим, ніж решта його братів і сестер – з синдромом Дауна, але це не засмучує його. До того ж, тато-фотограф вирішив влаштувати йому незвичну фотосесію з магією фотошопу.
Тож це допомогло йому "літати" на світлинах. Фото чоловік опублікував у своєму блозі.
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Фотограф Алан, який має дружину та шестеро дітей, робить світлини з надією, що вони надихнуть хлопчика Віла.
"Ці фотографії Віла, на яких він літає, набули для мене особливого значення, особливо коли я думаю про унікальні виклики, з якими він зіткнеться. Я сподіваюся навчити його приймає себе", – розповів чоловік.
Тому Алан запустив проєкт Wil Can Fly, завдяки якому зробив світлини сина по всій країні. Проте вони дещо особливі – на них хлопчик літає.
Дивіться фото: як хлопчик літає на світлинах
Що таке синдром Дауна? Це патологія генів людини, яка змінює моторику, фізичний вигляд і здоров’я людини, може впливати на розумові здібності. Всього одна додаткова 21 хромосома робить цих людей дещо іншими, але аж ніяк не гіршими.
Причини патології досі невідомі. Синдром Дауна притаманний людям у всіх регіонах світу усіх рас. Кожне 700 немовля у світі народжується з синдромом Дауна.