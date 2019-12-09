Тато зробив цікаву серію фото, одягнувши свого 4-місячного сина в ельфа: милі кадри

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Тато зробив цікаву серію фото, одягнувши свого 4-місячного сина в ельфа / Bored Panda

Алан Лоуренс вирішив змінити історію про знаменитого різдвяного ельфа, який сидить на полиці, перевтіливши для цього свого 4-місячного хлопчика Роквелла. Чоловік зробив серію фотографій про пригоди сина-ельфа у символічному костюмі.

"Всі наші друзі традиційно садять різдвяну іграшку на полиці. Але я вирішив для фотосесії обрати справжнього ельфа. А оскільки у нас вже є наймиліший маленький 4-місячний син, то ми з дружиною вирішили зробити веселу серію фото", – сказав Лоуренс. 

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На деяких фотографіях маленький ельф, здавалося б, в небезпечних ситуаціях, але вам не варто турбуватися, тому що його тато досить досвідчений у фотошопі, тому деякі кадри відредаговані. А до фото тато ще й вигадав цікаві підписи.

Крихітний ельф був спійманий, коли туалетним папером обмотував ялинку
"Крихітний ельф був спійманий, коли туалетним папером обмотував ялинку"


"Ельф захопився солодким сиропом"


"Він просто дуже мила дитина: він так буде дивитися на мене і сміятися"


"Він наче розуміє, що ми його одягли ельфом"

Роквелл у ролі ельфа і його старший брат
Роквелл у ролі ельфа і його старший брат


Ельф з різдвяним печивом

Пригоди маленького ельфа
Пригоди маленького ельфа

Всі фото – з сайту Bored Panda.

Автор: Марія Бондар
Теги: Сімʼя Батьки і діти Різдво Фото дня
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