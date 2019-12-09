Тато зробив цікаву серію фото, одягнувши свого 4-місячного сина в ельфа: милі кадри

Алан Лоуренс вирішив змінити історію про знаменитого різдвяного ельфа, який сидить на полиці, перевтіливши для цього свого 4-місячного хлопчика Роквелла. Чоловік зробив серію фотографій про пригоди сина-ельфа у символічному костюмі.

"Всі наші друзі традиційно садять різдвяну іграшку на полиці. Але я вирішив для фотосесії обрати справжнього ельфа. А оскільки у нас вже є наймиліший маленький 4-місячний син, то ми з дружиною вирішили зробити веселу серію фото", – сказав Лоуренс.

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На деяких фотографіях маленький ельф, здавалося б, в небезпечних ситуаціях, але вам не варто турбуватися, тому що його тато досить досвідчений у фотошопі, тому деякі кадри відредаговані. А до фото тато ще й вигадав цікаві підписи.



"Крихітний ельф був спійманий, коли туалетним папером обмотував ялинку"



"Ельф захопився солодким сиропом"



"Він просто дуже мила дитина: він так буде дивитися на мене і сміятися"



"Він наче розуміє, що ми його одягли ельфом"



Роквелл у ролі ельфа і його старший брат



Ельф з різдвяним печивом



Пригоди маленького ельфа

Всі фото – з сайту Bored Panda.