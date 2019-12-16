Татусі відкрили клуб, у якому вчаться заплітати своїх доньок: милі фото

Англійські татусі вгадали чудову ідею, як навчитися плести коси та робити інші зачіски своїм донечкам. Для цього вони створили клуб, де проводять регулярні заняття та майстер-класи.

Клуб має свій твіттер, в якому вони викладають фотозвіти про заняття і діляться кращими варіантами плетінь.

Цікаво! Тато став невидимим персонажем мультику "Том і Джері", щоб розсмішити доньку: ефектне відео

Хто вирішив організувати клуб? Така ідея виникла у Джека Вудхемса, якому потрібно було причесати свою доньку на свято. Тоді йому допомогла його знайома Марія, яка запліла і інших дітей на вечірці. Відтоді Джек задумався та зрозумів, що теж хоче вміти плести зачіски своїй чотирирічній доньці, щоб вона була задоволена результатом.

Навколо Джека почали з’являтися інші татусі, які теж хотіли навчитися заплітати донечок. Тому вони разом знайшли приміщення та вирішили проводити там регулярні зустрічі. Чоловіки щомісяця разом з дітьми приходять в клуб, приносять частування і влаштовують майстер-класи.

Quite unbelievable skills from the dads at Yorkey dad hair school this morning.

You can follow our star pupil Geoff on instahttps://t.co/QMGE5c1acR#dadhairskills pic.twitter.com/crQazebtt3 — Yorkey Dads (@YorkeyDads) 24 листопада 2019 р.

Так, один з татусів зазнався, що тепер мріє одного разу заплести волосся своєї доньки перед її власним весіллям.