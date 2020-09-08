Підлітковий вік дуже непростий, тому батькам варто правильно реагувати на будь-які рішення нащадка. Та як бути, якщо школяр хоче зробити пірчинг чи татуювання, сварити його чи підтримати? На всі ці питання дала відповідь психолог Катерина Глушенко.

У виданні "Освіторія" сімейний психолог розібрала 4 типові ситуації, які можуть трапитись у кожній сім'ї, де живе дитина-підліток. Окрім цього, Катерина Глушенко назвала помилки батьків та поради, як краще сприймати рішення нащадка.

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Підліток нічого не їсть і хоче худнути

Помилка батьків: критика своєї фігури, або ж вигляду дитину, оцінка інших.

Часто діти стають очевидцями, коли батьки обговорюють недоліки своєї фігури з друзями. Так званий fat talk (дослівно – "розмова про жир") впливає згодом на поведінку підлітка. Адже ми живемо в суспільстві, яке дає оцінку іншим. І навіть комплімент – це та ж оцінка, тільки хороша.

Тому виходить, що є якийсь шаблон, як людина має виглядати, і якщо це не підходить під ваш образ, потрібно все змінювати. Це не тільки впливає на вигляд, а й думки чи поведінку. Та для підлітків важливо показувати своє "я", що варто пам'ятати не тільки їм, але й дорослим.

Окрім цього, якщо ви критикуєте себе, в дитини теж сіються комплекси. І тому це часто призводить до проблем у харчуванні чи прагненні сідати на жорсткі дієти, або ж самокритики щодо браку спорту в житті.

Як потрібно робити в цій ситуації

Батькам потрібно привчати своїх дітей до правильного харчування, давати їм вибір, що їсти на сніданок чи вечерю, та в жодному разі не критикувати це. І так само з хобі чи спортом. Дитина, особливо у підлітковому віці, повинна любити своє тіло і не комплексувати, тому потрібно пояснити, що тіло дозволяє рухатись, харчуватись, отримувати емоції і жити, а не бути для когось привабливим. Особливо це потрібно пояснити дівчаткам.



Як говорити з підлітком / Фото Parenting

Дитина повертається зі школи засмучена, бо подруги розкритикували її

Помилка батьків: не критикуйте іншу дитину за образу та не порівнюйте свого нащадка з іншими знайомими, або ж зірками глянців чи кіно

Якщо дитина навіть у підлітковому віці ділиться з батьками такими "трагедіями" свого життя, це означає, що в неї збереглись довірливі стосунки. І це насправді велика рідкість. Та мамам не варто одразу ж напади на іншу дитину чи критикувати її. А все тому, що, за словами психологів, думка однолітка в цьому випадку буде важливіша для школяра.

Як потрібно робити в цій ситуації

Підліткам притаманні сумніви щодо своєї зовнішності. Тому можна в цьому випадку сказати: "Ти наша дитина, і ми тебе любимо такою, як ти є. Ми всі різні, у всіх свої смаки, люди будуть звертати увагу на різні риси твоєї зовнішності, і для когось ти будеш найкрасивішою чи найкрасивішим, а хтось так не вважатиме. Що ти цінуєш в інших?" Або ж: "Для тебе, мабуть, дуже важлива думка цієї подруги та інших твоїх однолітків. А що тобі у собі подобається?" Якщо дитина відповість, що нічого, тоді зазначте, що вам шкода що вона не бачить, наскільки особлива і прекрасна.

Радикальні зміни іміджу

Помилка батьків: крик і погрози

Часто слова підлітків, що вони хочуть проколоти вуха, зробити татуювання чи перефарбувати волосся, батьки не сприймають це серйозно. Тоді дорослі думають більше не про дитину, а про реакцію суспільства: що ж скажуть в школі чи родичі? Тож спершу запитайте себе в цей момент: ви не хочете здатись поганою мамою чи татом, або ж переживаєте за свою дитину?

Окрім цього, в таких непростих розмовах батьки можуть загадати своє дитинство і не реалізовані пани. Тому бесіда перетворюється на конфлікт між двома ображеними дітьми.

Як потрібно робити в цій ситуації

Скажіть дитині, що вам варто все добре обдумати і до цієї теми ви ще повернетесь. Коли ж емоції вщухнуть, відкрийте підлітку другу сторону цього вибору. До прикладу, татуювання видалити складно, то що ж робити, якщо воно набридне або стане не модним? Не забудьте поцікавитись, чому дитина наважилась на такий крок. Часто це спосіб привернути увагу однолітків чи нерозділене кохання. Поясніть підлітку, що інші не мають впливати на її імідж.



Типові проблеми з підлітками та як їх вирішити / Фото Parentology

Та якщо переконати дитину неможливо, запропонуйте альтернативу – тимчасове татуювання, наприклад, хною. Але у випадку, якщо ви підтримуєте нащадка в цьому, подбайте про клініку чи салон, де це будуть робити.

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Дитина вже прийшла додому із яскравим волоссям чи пірсингом

Швидше за все, вгамувати емоції батькам вже не вдасться. Після того, як конфлікт вщухне, підійдіть до дитини і поясніть, що ви засмучені, що вона не розповіла вам про такий важливий крок. Наголосіть, що розумієте її прагнення виділятись чи самовиражатись.

Наприклад: "Ти знаєш, я була шокована, я не була готова побачити тебе такою. Напевно, між нами такі стосунки, що ти не могла прийти і спершу сказати про це, а одразу зробила". Не бійтесь тут проявити свою слабкість.

Якщо ж зміни іміджу не настільки шокували вас, тоді скажіть: "Я бачу, що ти шукаєш нові прояви себе, хочеш найяскравіше показати свою індивідуальність. Ти собі подобаєшся?"

Та така поведінка є сигналом, що варто налагодити спілкування з дитиною. Для цього не забувайте показувати, що ви готові завжди підтримати нащадка та допомогти вирішити навіть найскладніші труднощі. І психолог рекомендує наповнити спілкування простими фразами, які встановляють довірливі стосунки між батьками і дітьми.

Фрази, які варто повторювати дитині у будь-якому віці: