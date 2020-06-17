Через карантин багато людей опинилися без роботи, а деякі бізнеси навіть закрилися. Проте дехто зумів зробити з цього нову справу та заробити ще більше. Читайте історії людей, які запустили нові проєкти та збільшили свій дохід на карантині.

Видання MC.today зібрали історії власників малого та середнього бізнесу, які під час карантину вирішили переформатувати бізнес, знайшли нову нішу і отримали більший дохід, ніж до карантину.

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Сімейна пара Сергій Шелест і Тетяна Скорнякова, SheMax

Після невдалих спроб утримати бізнес на плаву пару здолав відчай. Було страшно і сумно, їх періодично накривала депресія. Тому вони запустили чотири нові проєкти, але "злетів" лише один – пристрій для знезараження повітря.

Так, одного вечора чоловік вигадав чудову ідею розробити бактерицидні рециркулятори повітря. Це пристрій, який знезаражує повітря в приміщеннях салонів краси і приватних будинках: позбавляє від бактерій, алергенів і інших шкідливих речовин. І воно безпечне.



Сергій Шелест та Тетяна Скорнякова / фото з фейсбук-сторінки пари

Так, 10 квітня Сергій та Тетяна почали розробляти бактерицидний рециркулятор SheMax-R на своєму виробництві. Чоловік вивчив принцип роботи самого рециркулятора, розробив перший зразок, а Тетяна знайшла постачальників і почала готувати документи. Перші пристрої почали відправляти ближче до кінця квітня.

Скільки коштувало запустити бізнес? За словами пари, вони вклали в новий напрямок трохи більше 300 тисяч гривень, з яких 100 тисяч – пішло на отримання сертифікатів, щоб можна було торгувати в Європі.

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Вже через три дні після запуску вони вийшли на прибуток і отримали стільки попередніх замовлень, що відбили всі витрати на запуск.

"У квітні ми відновили попередній бізнес в декількох країнах. Якщо з 15 березня по 15 квітня продаж витяжок для майстрів манікюру впали на 100%, то з 15 квітня ми відновили їх приблизно на 30%. Наш оборот за травень в три рази більше, ніж за весь 2019 рік", – каже Тетяна.

Владислав Савченко, Foodex24

Киянин Владислав Савченко всього за два тижні запустив сервіс швидкої доставки продуктів у столиці. Хоча він вже 5 років є засновником аутсорсингової IT-компанії PowerCode, яка розробляє програмне забезпечення, сайти і мобільні додатки.

"Коли почалася криза, ми втратили кілька проєктів, частина співробітників залишилися без роботи, і я почав шукати щось, щоб чимось зайняти людей і компенсувати падіння прибутку", – каже Владислав.



Владислав Савченко / Фото MC.Today

І ідея прийшла швидко, адже під час карантину попит на доставку продуктів і ліків різко виріс. Проте зробити замовлення на продукти було фактично нереально, а чекати доставку треба було кілька днів. Тоді Владислав вирішив сам створити сервіс доставки продуктів Foodex24, але не з супермаркетів, а з власного складу.

Моя ідея була в тому, щоб доставляти по Києву замовлення за 90 хвилин без обмежень по вазі. За два дні ми створили базу постачальників і почали телефонувати. Домовитися вдалося тільки з 25. Частина компаній, наприклад Coca-cola, взагалі не виходила на зв'язок, тому їх продукцію ми спочатку просто купували в супермаркеті,

– розповідає підприємець.

Чоловік за цей час найняв ще 35 осіб і вклав в запуск 6 мільйонів гривень, але працювала команда майже 24/7. Щоб організувати доставку, вони домовилися з однією з служб таксі. У них під час карантину впали замовлення, водії сиділи без роботи.

Так, у перший же день запуску на сайт Foodex24 зайшли близько 5 тисяч осіб. Зараз на сайт щодня заходять по 4-5 тисяч відвідувачів, в день роблять до 100 замовлень, але їх кількість постійно зростає. Лише в перший місяць роботи оборот Foodex24 був приблизно 1,5 мільйона гривень.

Ярослав Сойников, Hiitworks

Ярослав з командою запустив онлайн-тренування. "Коли почався карантин, ми закрили мережу з 8 фітнес-студій hiitworks і заморозили абонементи на цей період. Наші клієнти скаржилися на стрес і дефіцит руху, тому ми вирішили піти в онлайн, щоб дати людям можливість займатися вдома", – каже чоловік.

Тому він з командою почав вчитися знімати відео. Вони вибирали ракурс і записували все на iPhone 8+ або 11. А замість штатива часто використовували стійку для присідань або гантелі. Спеціально нікого не наймали, все робили своїми силами.



Ярослав Сойников / Фото MC.Today

Так, перше онлайн-тренування вони провели на наступний день після початку карантину. Наступні два тижні безкоштовно транслювали тренування в соцмережах і паралельно працювали над першими платними онлайн-продуктами.

Окрім серії онлайн-тренувань, они мали рекомендації по харчуванню, сну, а також лекції про стрес, спілкування з тренером в закритому чаті і завдання для тих, хто хоче привести себе в "продуктивний стан".

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Цікаво, що аби залучити аудиторію, вони використовували свою клієнтську базу і просто дзвонили людям та зверталися до партнерів за інформаційною підтримкою і запускали рекламу в соцмережах.

За карантин платні онлайн-продукти купили вже понад 550 осіб: 80% учасників – їхні старі клієнти, ще 20% – нові. Вони коштують від 600 до 1900 грн, а абонемент на місяць занять в студії - 2500 грн, тому дохід вийшов непоганий.