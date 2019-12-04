Троє хлопчиків запустили успішний стартап та стали героями: неймовірна історія

Твоє братів – 13-річний Колін, 11-річний Раян та 8-річний Остін – вирішили самостійно дістати гроші на купівлю іграшок та відеоігор. Тому діти створили власний бізнес з виробництва свічок, який швидко став успішним.

Видання The Washington Post опублікувало історію стартапу братів Джилл з штату Меріленд.

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Хлопці спочатку не знали, що саме виготовляти, тому вони запитали маму, що вона любить купувати найбільше. Жінка відповіла: "Свічки" і хлопці погодилися на це. Вони створили компанію "Брати Джилл" (Frеres Branchiaux) та почали робити ароматичні свічки ручної роботи.



Стартап одразу став успішним

Цікаво, що вже за два роки у них відкрилося близько 36 точок продажу. Хлопці навіть уклали договір з великим онлайн-магазином.



Так виглядають свічки

Як вони роблять свічки? Їх мама Селена навчила дітей робити свічки, ще деякі нюанси хлопці побачили на YouTube.

Кожен з хлопців має свою роботу: старший Колін щодня проводить у майстерні по 3-4 години та виготовляє свічки, а Раян просто "геній ароматів". Хлопець сам вигадує різні запахи і потім ці унікальні аромати тримає в секреті.



Хлопці самі виготовляють свічки

Скільки грошей заробляють хлопці? В місяці брати розпродують близько 400 свічок за ціну від 18 до 36 доларів (від 430 до 900 гривень).

Окрім того, хлопці вирішили виділяти частину з зароблених грошей на благодійність. Так, з самого відкриття бізнесу вони виділяють по 10% щомісяця для притулку бездомних у Вашингтоні.