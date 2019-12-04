Троє хлопчиків запустили успішний стартап та стали героями: неймовірна історія

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Троє хлопчиків запустили успішний стартап та стали героями / Фото з соцмереж

Твоє братів – 13-річний Колін, 11-річний Раян та 8-річний Остін – вирішили самостійно дістати гроші на купівлю іграшок та відеоігор. Тому діти створили власний бізнес з виробництва свічок, який швидко став успішним.

Видання The Washington Post опублікувало історію стартапу братів Джилл з штату Меріленд.

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Хлопці спочатку не знали, що саме виготовляти, тому вони запитали маму, що вона любить купувати найбільше. Жінка відповіла: "Свічки" і хлопці погодилися на це. Вони створили компанію "Брати Джилл" (Frеres Branchiaux) та почали робити ароматичні свічки ручної роботи.

Стартап одразу став успішним
Стартап одразу став успішним

Цікаво, що вже за два роки у них відкрилося близько 36 точок продажу. Хлопці навіть уклали договір з великим онлайн-магазином.

Так виглядають свічки
Так виглядають свічки

Як вони роблять свічки? Їх мама Селена навчила дітей робити свічки, ще деякі нюанси хлопці побачили на YouTube.

Кожен з хлопців має свою роботу: старший Колін щодня проводить у майстерні по 3-4 години та виготовляє свічки, а Раян просто "геній ароматів". Хлопець сам вигадує різні запахи і потім ці унікальні аромати тримає в секреті.

Хлопці самі виготовляють свічки
Хлопці самі виготовляють свічки

Скільки грошей заробляють хлопці? В місяці брати розпродують близько 400 свічок за ціну від 18 до 36 доларів (від 430 до 900 гривень).

Окрім того, хлопці вирішили виділяти частину з зароблених грошей на благодійність. Так, з самого відкриття бізнесу вони виділяють по 10% щомісяця для притулку бездомних у Вашингтоні.

Автор: Марія Бондар
Теги: Сімʼя Діти і неповнолітні Гроші Власна справа Бізнес Новини США благочинність
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