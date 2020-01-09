Цікава ідея для батьків, як змусити дитину вчасно лягати спати

Для того, аби діти швидко та добровільно йшли спати, їм потрібно розповісти, що це корисно і необхідно. До прикладу, ви можете сказати таке: "Діти, ваш мозок росте, коли ви спите, і тоді ви стаєте розумнішими".

Таку ідею запропонувала журналістка та вчителька Естер Войчицька, передає видання Mind Body Green.

Важливо! Коли лягати спати, щоб бути розумнішим

Чому це ефективно? За словами Войчицької, батьки звикли примушувати дітей йти спати, але це не завжди працює.

"Лише після того, як діти зрозуміють цінність сну і відчують певну власність у цьому процесі, вони будуть добровільно лягати спати. Натомість батьки мають узгодити час, коли відправляти малечу у ліжко", – додала вона.

Естер наголосила, що такі розмови варто вести з дітьми 4-5 років. Зазначимо, що малечі у будь-якому віці потрібен повноцінний сон, аби залишатися здоровими та сповненими сил. А дітлахи, які не висипаються, можуть згодом мати проблеми в школі чи розвиватися повільніше, аніж однолітки.

Скільки годин повинні спати діти у різному віці?

​Новонароджені – 15-18 годин на добу.

Діти до 1 року – 12-14 годин на добу.

Від 3 до 6 років – 10-12 годин на добу.

Від 7 до 12 років – 10-11 годин на добу.

Від 12 до 18 років – 8-9 годин на добу.

Цікаво, але дослідження показують, що батьки, які виховують дітей від немовлят до 18 років, втрачають в середньому 645 годин сну, порівняно з людьми без дитини.