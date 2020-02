Цікаві вказівки, які допоможуть розвинути у дітей звичку читати

5 лютого у світі відзначають Всесвітній день читання вголос. Чи знаєте ви, чому це важливо для дитини? Головною причиною цього є те, що при читанні вголос дитина навчається важливим елементам загальної грамотності: спостереженням, читанням, писанням, говорінням та слуханням.

Відповідно до даних дослідження Мельбурнського університету, читання вголос малим дітям батьками згодом впливає на їхні майбутні результати у школі, передає видання "Освіторія".

Згідно з дослідженням за 2018 рік, в Україні лише 20% людей читають дітям книжки щодня або кілька разів на тиждень, 4% — кілька разів або раз на рік, а 14 % – ніколи.

Корисна інструкція, як зробити читання вголос цікавим для дітей

Читати вголос — не страшно

Дозвольте дитині вибрати книжку самостійно. Ви можете скласти список улюблених книжок вашої дитини та почати з них. Але не варто обмежуватися лише художніми книжками. Оберіть цікаву статтю з енциклопедії, яка можуть допомогти вашій дитині в навчанні, або ж читайте все, що трапиться під руку, – газети, журнали, рецепти. Це, зокрема, допоможе розширити словниковий запас.

Не бійтеся книжок-картинок. Відсутність слів не робить книжку непридатною для читання вголос. Психологи пояснюють, що дитина, послухавши вас і побачивши всі підказки в малюнках, може вдавати, що теж читає, переповідаючи почуту історію.

Тому звертайте увагу малечі до деталей ілюстрацій та їх опису, щоб добре запам'ятати сюжетні елементи.



Читайте дітям з раннього віку / Фото Unsplash

Також не соромтеся використовувати експресію і додавати театральності своєму читанню. Розіграйте ролі, використовуючи різні тембри голосу, емоційне наповнення та міміку для того, щоб передати зміст історії, яку читаєте, та наділяйте персонажів різними голосами.

Можете озвучувати усілякі вигуки ("А-а-а-а-а-а!") та звуки ("Клац!" чи "Бум!"), адже такі деталі зроблять текст легшим для уяви. І не забувайте про паузи.

Також варто перечитувати книжки, якщо дитина цього хоче. За словами фахівців, багаторазове читання однієї книжки дуже допомагає в розвитку мовних навичок та суттєво покращує осмислення практики читання.

Немає вікових обмежень

Читайте і старшим дітям теж. Забудьте про упередження стосовно віку (замалий чи задорослий для читання вголос). Згідно з дослідженнями, читання вголос малюкам від 0 років допомагає у майбутній підготовці до самостійного читання та збільшує потенціал до засвоєння словникового запасу. У віці 4-5 років — збільшує рівень читацьких та когнітивних навичок у подальшому житті.

Робота з текстом

Пояснюйте дитині нові слова. Адже розширення словникового запасу є важливим елементом читання дітям вголос, тож не шкодуйте часу для дослідницьких пауз та роз’яснення слів. Про всяк випадок, майте при собі аркуш паперу та фломастери, адже інколи деякі слова краще намалювати і таким чином візуально закріпити незнайоме слово.



Вчіть з дитиною нові слова / Фото Unsplash

Окрім того, ставте уточнювальні запитання до тексту. Запитуйте у малечі під час читання, щоб почути її думку про конкретну дію чи вибір персонажів. Продовжіть розмову і після завершення, щоб дізнатися загальні враження та емоції від прочитаного.

Тут вам допоможе стандартна схема 5Wh для аналізу тексту: who? – хто був у тексті; what? – що з ними трапилось; when? – коли відбувались події; where? – де проходили події; why? – чому ви прочитали цей текст.

Що відомо про Всесвітній день читання вголос? Уперше проводити такий день запропонувала організація LitWorld 10 років тому. Головною метою організатори називають отримання спільної насолоди від читання та співпереживання історій, а також популяризацію навичок грамотності. Відтоді це переросло в масштабний рух, який об’єднує читачів, письменників та слухачів по всьому світу.



Наприклад, минулого року організації вдалося залучити до читання вголос зірок-амбасадорів та більш ніж мільйон учасників. Тож, цьогорічний Всесвітній день читання вголос – гарна можливість долучитися для великих і маленьких українських читачів.