У лікарні США одягли немовлят як героїв мультфільму "Крижане серце": миле відео

"Крижане серце" – це відомий мультфільм Діснея, де головними героями є дві сестри Ельза та Ганна. Через величезний успіх стрічки лікарня в Канзасі вирішила одягти новонароджених дітей у цьому ж стилі.

Працівники пологового зробили це, надихнувшись успіхом Діснея, адже цей мультфільм став одним із найбільш співаних дітьми та отримав два Оскари, передає видання Inspiring Life.

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Працівники лікарні замаскували немовлят у образи найвідоміших персонажів "Крижаного серця" – Анну та Ельзу, а також сніговика Олафа.

"Нехай всі бачать. Ми відкрили пологовий відділ на півдні Сан-Лукаса. Анна, Ельза та сніговик Олаф тут, і всі люблять теплі обійми. Пам'ятайте, що у Сан-Лукасі завжди відкриті двері. Не пройдіть мимо", – написала лікарня.



Малюка одягнули у костюм сніговика Олафа

Згодом працівники лікарні навіть зробили відео з музикою мультфільму та немовлятами. У коментарях користувачі пишуть, що це мило і весело, а маленькі Ельза та Анна, а також Олаф, із лікарні зможуть насолодитися цією миттю через кілька років, коли переглянуть відео та фотографії.

Дивіться відео про новонароджених, який одягнули як героїв "Крижаного серця":

Що відомо про мультфільм "Крижане серце"? У мультфільмі магією наділена старша сестра Ельза, яка, боячись, що випадково нашкодити молодшій сестрі, спочатку добровільно зачиняється у замку, а після смерті батьків – втікає. Проте Анна вирішує зупинити й повернути сестру, тому їде за нею, і під час цього втрапляє в різні пригоди.