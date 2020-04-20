У Нью-Йорку дозволили шлюби через відеозв'язок

Влада американського штату Нью-Йорк дала дозвіл на офіційне одруження через відеозв'язок. Це, звичайно ж, пов’язано з пандемією коронавірусу.

"Я видаю розпорядження, що дозволяє жителям Нью-Йорка отримувати свідоцтво про шлюб віддалено і дозволяє службовцям проводити церемонії за допомогою відеозв'язку", – написав у твіттері губернатор Ендрю Куомо.

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До цього на пресконференції він заявив, що "коли мовиться про шлюб, тут не може бути жодних відмовок: так чи ні".

Ви можете це зробити за допомогою Zoom,

– пожартував губернатор.

До цього весілля такого формату не дозволялися законом, оскільки була необхідна особиста присутність нареченого і нареченої. Але в умовах пандемії багато бюро реєстрації шлюбів були зачинені, а бажання одружитися у людей залишилося. Губернатор Куомо тимчасово призупинив заборону, і нареченим буде дозволено отримати свідоцтво про шлюб.