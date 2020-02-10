У Південній Кореї провели масове весілля попри спалах коронавірусу в країні: промовисті фото

Тисячі пар у Південній Кореї відвідали масове весілля, яке щороку проводить Церква Об’єднання. Церемонія відбулася у Чонгсімському центрі миру у місті Гапьєнгін, незважаючи на побоювання, що подія може допомогти поширити спалах коронавірусу.

Зауважимо, що Південна Корея підтвердила 27 випадків коронавірусу.

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Масове весілля у країні започаткували ще на початку 60-х років. Щоразу за цією подією слідкує чимало людей.

Але цього року вона особливо видовищна – адже попри спалах коронавірусу в регіоні, 7 лютого шість тисяч пар не побоялися взяти участь в масштабному одруженні. Церква заборонила відвідувати церемонію лише парам з Китаю.

Так, деякі з пар носили маски на церемонії, але не всі взяли їх як необхідну обережність. "Було б неправдою, якби я сказав, що мене зовсім не хвилює епідемія. Але я відчуваю, що сьогодні буду захищеним від інфекції", – відповів 21-річний студент університету.

Як пройшло масове весілля у Південній Кореї: Фото Getty Images

Окрім того, учасників перевіряли на наявність коронавірусних симптомів. Інші масштабні події в Південній Кореї – концерти та фестивалі – були скасовані.