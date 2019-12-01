У США лікарня віддає новонароджених дітей у різдвяних панчохах: милі фото

У техаському пологовому будинку запровадили милу різдвяну традицію. Там маленьким діткам, які народилися в грудні, надягають червоні святкові шапочки та вкладають у рідзвяні панчохи, аби так святково віддати батькам.

Це вони роблять щорічно в грудні вже 50 років, передає Bored Panda.

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Таку чарівну ідею для лікарні у Сан-Антоніо в Техасі вигадала одна з матерів, яка там народила дитину.



Дітей вкладають у різдвяні панчохи

Батьки просто в захваті від такої ідеї. Дехто з них потім бережно ставиться до різдвяної панчохи, у якій забрали з лікарні свою дитину, та зберігають їх десятиліттями і кожного року кладуть туди подарунки для своєї малечі.



Різдвяні панчохи для дітей шиють волонтери

Побачивши це, деякі лікарні перейняли таку різдвяну традицію.

Цікаво, що різдвяні панчохи шиють добровольці під назвою "Блакитні птахи методистської лікарні" (так називається цей пологовий будинок). Проте це не єдина добра справа, адже добровольці допомагають персоналу та пацієнтам цілорічно.