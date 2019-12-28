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У якому віці найкраще ставати батьками

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Молоді батьки / newsdaily

Багато батьків намагаються спланувати все, що пов'язано з появою дитини, включаючи свій вік. Адже лікарі вже давно визначили, у скільки років найкраще народжувати жінкам. Тепер англійські вчені з'ясували, у якому віці чоловікові варто ставати татом.

У якому віці жінкам народжувати дитину? Ми вже писали про те, що для жінок оптимальний вік для народження дитини – від 20 до 27 років, але з сучасною медициною це можна зробити навіть до 35 років. 

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У якому віці краще чоловікові стати батьком? Дослідники з Великобританії з'ясували, що ставати батьком варто в період від 30 до 40 років. Експерти пояснюють це тим, що саме в такому віці чоловіки готові до того, щоб стати татом і нести відповідальність за дитину. До того ж, їх фізичні показники залишаються на високому рівні, а соціальні – вже досягли необхідного рівня.

Але відкладати цей процес в довгий ящик теж не варто. Адже після сорока років з'являються ризики, що у дитини можуть бути різні захворювання, в тому числі, аутизм.

Автор: Марія Бондар
Теги: Новини України дослідження Сімʼя Батьки і діти Діти Психологія сім'ї Здоров'я Вагітність і пологи
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