Знаменитий актор Арам Арзуманян, який є зіркою "Скаженого весілля" та шоу "Танці з зірками", відверто розповів про свій шлюб. В чому секрет щасливих стосунків та як долати конфлікти у парі – дізнавайтесь у матеріалі.

Як Арам Арзуманян зустрів свою кохану

Арам Арзуманян чи не вперше вирішив відповісти на питання про свою сім'ю. У коментарі ТСН актор зізнався, що познайомився зі своєю дружиною Христиною просто на вулиці. І їхня історія зустрічі справді є оригінальною.

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"Я не можу назвати себе романтиком, але мною часто керують емоції. Свою майбутню дружину я зустрів на зупинці громадського транспорту, тоді закохався з першого погляду. Я підійшов до неї і сказав: "Будеш моєю дружиною!" При тому, що це було не запитання, а ствердження. Дізнавшись тільки її ім'я, я через дві години, піднявши все місто, всі інститути та університети, знайшов номер її мобільного, зателефонував їй і запросив на побачення", – згадав Арам Арзуманян.

За словами актора, зустріч відбулась у травні 2011 року. А вже у вересні 2012-го Арам Арзуманян розпрощався з холостяцьким життям і одружився з Христиною.

Як долати конфлікти в парі

Учасник "Танців з зірками 2020" не приховує: в його сім'ї, як і в будь-якій іншій, бувають конфліктні ситуації. Однак на це у Арама Арзуманяна є лайфхак, який допомагає вже 8 років будувати щасливі стосунки з коханою дружиною.

"О, у нас тут зустріч двох стихій – вогню і вогню. Вирішуємо проблеми тривіально, за допомогою поцілунку, ну і далі… До речі, раджу всім цей спосіб, він найдієвіший", – додав він.

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У чому секрет щасливого шлюбу

Мабуть, всіх людей цікавить питання, як зберегти шлюб та пережити кризові етапи з другою половинкою. І Арам Арзуманян має свій секрет стосунків. Актор переконаний, що, в першу чергу, кохання допомагає долати всі труднощі, які трапляються у житті пари. Однак тільки почуття не можуть гарантувати довгі роки у шлюбі.

Кохання, без нього ніяк. Взаєморозуміння, щоб аж без слів і вже все ясно, це навіть прикольно. Дуже важливо не конкурувати одне з одним, а доповнювати! Довіра і підтримка – це дуже важливо. Ну, й іноді просто вдвох посидіти і поговорити про те, що хвилює,

– зазначив актор.

Арам Арзуманян – не тільки щасливий чоловік, але й батько. Актор виховує двох дітей та впевнений, що нащадки докорінно змінюють життя кожної людини. Але такого вислову, як "живемо разом через дітей" він не сприймає. На думку зірки "Скаженого весілля", батьки мають розуміти, що діти – не інструмент залагодження стосунків, а величезна відповідальність. Мама і тато повинні робити все для того, щоб їхні діти росли у любові. Це і є секрет міцного шлюбу Арама Арзуманяна.