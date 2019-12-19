Українець відкрив кав'ярню в США, яка стала популярною серед місцевих: секрет власної справи

Українською кухнею пригощає американців Анатолій Штирка, який відкрив кафе у передмісті Клівленда. Цікаво, що кав’ярня Caffeine Lakewood подає борщ як напій та запашну каву, яку обожнюють місцеві.

Власник закладу родом із Черкас, проте у США живе вісім років, передає видання "Голос Америки".

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Чоловік зізнався, що він кілька років працював на різних роботах, відкладав гроші разом із другом Романом та з часом здійснив свою мрію – відкрив власний бізнес.

"Ми почали працювати на будівництві, як починають, переважно, всі українці. Півтора роки тому Роман подзвонив мені і каже: давай відкриємо кафе. Тому що немає такого місця, де ти просто сідаєш і насолоджуєшся", – каже Анатолій.



Анатолій Штирка відкрив власний бізнес у США

Хлопці зробили увесь ремонт власноруч і спробували відтворити європейську та українську атмосферу. Тому у Caffeine Lakewood створені всі умови для довгих посиденьок. "Це гарне місце попрацювати – довкола небагато таких зручних, затишних місць для роботи, особливо, якщо ти працюєш дистанційно. А тут гарна атмосфера – смачна кава й смузі", – відповідають відвідувачі кав'ярні Феррелл Фієн.

Меню закладу вражає – там поживні закуски й десерти: круасани, вафлі, смузі, тости з куркою та лососем і морозиво. Але акцент саме на по-європейській запашній та міцній каві, до якої більшість американців не звикли.

Починати свій бізнес у США нелегко, але цікаво, розповідає Анатолій. У процесі допомагали українці. "Електрику робили українці, воду, каналізацію – українці. Бетон заливали – українці", - розповідає Анатолій.

Особливих секретів успіху в Алли й Анатолія немає. Головне – любити те, що робиш, і не гребувати роботою кажуть вони.