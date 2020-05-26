Українка в коміксах показує будні мам: кумедні ілюстрації, які змусять вас сміятися

Звичайно, з народженням дитини життя будь-якої сім’ї кардинально змінюється. А найбільше часто дістається мамам, які мовчки переживають тривогу, біль та втому. Тому українка Ольга Алексєєва вирішила зобразити у жартівливих коміксах реалії материнства.

Так, мама двох дітей публікує у своєму профілі в інстаграмі веселі ілюстрації про одноманітні будні, в яких часто виникають різні курйозами та щасливі моменти. В цих коміксах кожна мама може впізнати себе.

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За словами Ольги, як і більшість мам, вона знаходить вільний час для себе лише вночі, коли її сини сплять. "Малюю, бо не можу не малювати. Намагаюся з гумором ставитися до життя, інакше можна з глузду з'їхати. Те, що я роблю, й коміксами називати якось незручно, швидше – це веселі картинки про життя", – додає жінка.



Ольга зізнається, що вже не пам’ятає, що робила до декрету. Жартує, що начебто, малювала, і їй за гроші платили. "Здається, стан декрету не припинявся після народження старшого", – додає вона.

Тому її профіль в інстаграмі дозволяє їй займатися своїм хобі, а не складати всі малюнки "в стіл". А ще це спосіб знайти однодумців, адже, як розповідає Ольга, їй інші мами пишуть багато приємних слів. І вона розуміє, що не самотня і у всьому світі є такі ж жінки.

хорошого пишуть загрузлі в побуті мами. Коментарі до моїх постів добре місце, щоб зрозуміти, що ми не самотні у своїх проблемах.

Дивіться ілюстрації мами, яка показує правдиве материнство: