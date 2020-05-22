Українка, яка переїхала до Ірландії, створила з чоловіком прибутковий бізнес на морозиві

Українка Оксана Шадріна вже кілька років живе в Ірландії, де у неї щаслива сім'я та успішний і смачний бізнес – вона з чоловіком робить оригінальне морозиво, яке вже отримало безліч нагород. Як їм вдалося створити сімейний бізнес – читайте у матеріалі.

Так, чоловік Оксани – Міхол вигадав понад 60 видів морозива для відвідувачів власного кафе. Натомість жінка відповідає за душевність і тепло в закладі, куди люблять приходити, окрім постійних відвідувачів, їхні маленькі діти, пише видання 4mama.

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Здається, що саме синтез душевності, родинності та унікального смаку десерту, перед яким мало хто може встояти, лежить в основі успіху сімейного бізнеса. Адже морозиво і саме кафе вже завоювало чимало нагород в ЄС.

Звідки взялася ідея створювати морозиво

Подружжя вирішило створити власний бізнес, роблячи там улюблені справи. "Мій чоловік робив морозиво для своїх друзів – це було його хобі, і протягом багатьох років удосконалював своє вміння, експериментував з рецептами. Я натомість мала безцінний досвід по організації клієнтського сервісу на найвищому рівні. І я теж дуже люблю морозиво", – розповіла Оксана.

Тому в бізнесі Міхол відповідає за морозиво, а його дружина – за якість обслуговування і роботу з персоналом. Так, у сім’я з’явилося кафе Fantastic Flavours Ice Cream Parlour. Цікаво, що їхній бізнес почався з 500 євро.



Сім'я з Ірландії / Фото 4mama

Звідки у чоловіка пристрасть до створення морозива? За словами Оксани, колись Міхол купив на гаражному розпродажі маленьку ручну мороженицю і багато часу присвятив вдосконаленню рецептів різних видів морозива.

Чи всі рецепти створює чоловік? Оксана запевняє, що так. Ще іноді їхні гості підказують чудові ідеї. Наприклад, одна постійна клієнтка – фанатка Гаррі Поттера – дуже хотіла спробувати морозиво зі смаком вершкового пива, улюбленого напою Гаррі Поттера. Так, у них з'явився новий вид морозива.

З чого складається справжнє морозиво

Дружина розповіла, що до складу справжнього морозива входять молоко, вершки, цукор, яйця та інші інгредієнтів в залежності від виду морозива. Наприклад, в морозиво "Гіннес і шоколад" вони додають ірландське пиво та смачний шоколад.

"Ми використовуємо натуральні інгредієнти, наскільки це можливо, адже це дуже важливо для високої якості морозива та відмінного смаку. І ще нам пощастило, бо ми можемо використовувати всесвітньо відоме своєю ірландське молоко і вершки", – зізналася Оксана.

Чим їхнє морозиво особливе? Сім’я виготовляє понад 42 види морозива. Насправді – рецептів більше 60 видів і кількість постійно зростає. "Ми робимо морозиво з натуральних інгредієнтів високої якості, в невеликих кількостях, на місці, кожен день. Це авторський продукт", – додала жінка.



Сім'я робить натуральне морозиво / Фото 4mama

Вона запевняє, що їхнє морозиво – це відмінний вибір для тих, хто усвідомлено ставиться до свого харчування. Адже їхні продукти лише натуральні та мають високий вміст протеїну. До того ж одна кулька нашого ванільного морозива, наприклад, це всього 195 калорій.

"Крім морозива у нас можна випити смачної кави, чаю, спробувати також інші десерти, пограти в настільні ігри. Ми поєднуємо високий рівень професіоналізму з душевної, неформальною атмосферою в нашому кафе. Деяких наших клієнтів ми знаємо з пелюшок в прямому сенсі слова", – розповіла Оксана.

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Як з’явилося безліч нагород? "Ми раді, що наше морозиво високо оцінили наші клієнти, а також, за оцінками ресторанних критиків, ми кілька років стабільно лідируємо в своїй галузі. У 2017 році ми отримали нагороду "Кращі десерти в Ірландії", а в 2018 були фіналістом конкурсу "Краще кафе Ірландії" та переможцем номінації "Краще клієнтське обслуговування", – сказала українка.

Як українці живеться в Ірландії: порівняння з Україною

Оксана запевнила, що після переїзду в Ірландію її вразило те, що між цими країнами є більше спільного, ніж відмінного. Із загального – країни дуже схожі своєю історією: окупація сусідньою державою, голодомори, боротьба за незалежність, відродження національної культури та мови. Також багато спільних цінностей, наприклад: важливість сім'ї.



Оксана з сином у власному кафе / Фото 4mama

Відмінності більше побутового характеру, наприклад: лівосторонній рух транспорту, різні крани для гарячої та холодної води, більш консервативний графік роботи багатьох закладів.

Як в Ірландії бути мамою? За словами Оксани, в Ірландії високий рівень народжуваності, сім'ї з 3-4 дітьми – це звичайне явище. Бути мамою там – дуже органічно і комфортно.

В Ірландії ведеться медичний супровід вагітності, пологи, медобслуговування мами і дитини протягом 6 тижнів після пологів і все безкоштовно для всіх резидентів країни. З іншого боку – там невелика декретна відпустка – максимум 26 тижнів.