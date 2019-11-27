Українки, які досягли успіху в США після втечі від домашнього насилля

Часто в українських сім'ях жінки потерпають від домашнє насилля з боку чоловіка. Не кожна дружина може вирватися та розпочати нове життя. Проте ті, хто це зробили, можуть досягти неймовірних успіхів. Так сталося з трьома українками, які зараз живуть у Сполучених штатах України.

Ці три історії, які опублікувало видання "Голос Америки" про жінок, які змогли покласти край знущанням над собою та спробували реалізувати свої мрій.

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Оксана Танасів

Оксана розповіла, як зазнавала моральних принижень і словесних знущань з боку колишнього чоловіка, який контролював і залякував її, переконував, що вона нічого не варта.



Так Оксана Танасів виглядає зараз

Шукати відраду жінка вирішила у малюванні, яке стало для неї терапією і допомогло знайти себе і рухатися далі: "Мистецтво в той момент врятувало мені життя. Я завдячую картинам, які дали мені можливість побачити світло в кінці тунелю", – сказала Оксана Танасів.

Проте, як вона зазначила, її творчість дратувала колишнього чоловіка. Тому в черговий момент знущання Оксана просто не витримала і пішла від нього. Жінка почала будувати нове життя.

Картини Оксани Танасів: фото з соцмережі художниці

​Тому на сьогодні Оксана Танасів – успішна художниця, чиї картини прикрашають міжнароді арт-шоу, галереї та приватні колекції та які можна зустріти на тижнях високої моди в Нью-Йорку.

Анна Заячківська

Анна перемогла кокурс "Міс Україна 2013", представляла Україну на конкурсі "Міс світу", а згодом переїхала в Мілані, співпрацювати з провідними модельними агенціями. Там жінка познайомилася з чоловіком, який вирішив "заховати" її від світу та намагався взяти під контроль її життя.



Анна Заячківська стала "Міс Україна – 2013"

Анна розповілає, що він часто говорив: "Ти нічого не варта, ти займаєшся не тими речами, якими потрібно". А коли дівчина намагалася заперечити йому, він піднімав на неї руку.

З часом вона вирвалася з домашнього насилля та чоловіка і подалася в іншу країну. Вже будучи в Нью-Йорку, Анна почала розвиватися як художниця та будувати кар’єру моделі.



Після втечі від чоловіка Анна почала малювати

Галина Джежула

Втікаючи від чоловіка-тирана Галина опинилася в Америці "як у в’язниці" – без документів і в жахливих умовах, чосом закрадалися думки "померти", каже дівчина. Чоловік бив її, коли вона була вагітною, від чого вона втратила дитину, бувало, що бив її 11-літнього сина аж до струсу мозку.



Галина Джежула

За словами Галини, вона була зруйнована всередині після знущань чоловіка, її лікували сукні, які вона шила. "Уся моя зруйнована краса. Моя надія. Моє кохання. Усе це відтворилося в тому, що робили мої руки", – розповіла жінка.

Зараз Галина – відома дизайнерка весільних суконь, яка будує свій бізнес у Каліфорнії, в районі Затоки Сан-Франциско. Цікаво, що щороку Галина дарує весільну сукню безкоштовно одній нареченій, виконуючи роль хрещеної мами Попелюшки.