Українські зірки дали поради, як виховати дитину патріотом
Поняття патріотизму у всіх викликає досить змішані почуття і емоції. Для одних – це дуже важливо, для інших – нічого особливого, треті взагалі поняття не мають, про що йде мова. Але все ж для багатьох постає обов'язком бути патріотом і так само виховати своїх дітей.
Слушні поради висловили відомий музикант, вокаліст гурту ВВ Олег Скрипка, фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя, акторка Ірма Вітовська, вокаліст козак-рок гурту "Гайдамаки" Олександр Ярмола та співачка Анастасія Приходько виданню "Освіторія".
До теми! Олена Зеленська пояснила, чому не готує ланчі для дітей та чоловіка
Олег Скрипка
За словами музиканта, патріотичне виховання має бути таким, щоб дітей не відвертало від теми патріотики. Вчити віршики та казати "Люби Україну" жодного результату не дасть. Він вважає, що варто почати з найпростішого – говорити вдома українською, адже це впливає на формування особистості, яка надалі поважатиме й любитиме свою країну.
"Патріотизм починається з побуту. Коли дитина ще маленька, то не може зробити вибір, і ви, формуючи її оточення, допомагаєте зробити цей вибір правильним. Було б чудово, якби на свята в кожній родині прижилась традиція одягати вишиванки як святковий одяг. Це стане певним ритуалом. Такі традиції діти запам’ятовуватимуть", – запевнив Скрипка.
Олег Скрипка з дітьми / Фото журналу Viva
Тарас Тополя
Співак вважає, що навіть патріотичне виховання можна влаштувати за допомогою ігрових форм навчання. Також Тополя додає, що дітей потрібно знайомити з історією, з надбанням нашої культурної спадщини. Історичний ланцюг, який тягнеться від пращурів, треба міцно тримати в руках теперішньому поколінню, щоб передати далі.
"Я виступаю за досить радикальні методи патріотичного виховання. Наприклад, щоб невміння користуватись українською мовою на високому рівні закривало для спеціалістів певні опції в кар’єрному зростанні. Вже в 5-му класі діти мають чітко усвідомлювати: якщо не знаєш рідної мови та історії — чимало можливостей для тебе буде закрито, – сказав фронтен гурту "Антитіла".
Тарас Тополя з дружиною та дітьми / Фото tv.ua
За його словами, потрібно, щоб українські діти знайомились із цікавими віхами історії за допомогою сучасних технологій. Наприклад, віртуальні екскурсії в 3D-кімнатах, історичні квести. Година такої подорожі в 3D-грі замінить школяреві добу зубріння та запам’ятається надовго.
Ірма Вітовська
Акторка запевняє, що найкращим прикладом для виховання патріотизму у дітей є дорослі. "Ми маємо цікавитись історією своєї землі, знаходити цікавинки та розповідати про це в сім’ї. Інакше ваші діти не полюблять свій край, тож вивчайте разом з дітьми історію краю – нехай це стане вашим спільним хобі", – сказала вона.
За її словами, чудово, якщо батьки можуть віддати чадо до дитячого руху на кшталт "Пласту", яка чимось нагадує скаутську організацію з акцентом на патріотичне виховання. Молодь там дізнається багато нового про історію та культуру України, і все це — під соусом пригод. Також патріотичному вихованню в школах допоможуть частіші походи з дітьми в кіно, коли показують такі картини, як "Кіборги" та інші.
Ірма Вітовська з сином / Фото Depo.ua
Цікаво! Поради для батьків, які хочуть зробити своїх дітей щасливими та здоровими
Анастасія Приходько
"Згадую свої шкільні роки – і знаєте, у мене не було патріотичного виховання як такого. Лише стандартні фрази на зразок "Любіть Україну", а ще багато розповідей про Тараса Шевченка. Тоді в моєму оточенні лише кілька людей говорили українською мовою", – каже співачка.
Вона зазначила, що їй подобається, як зараз люди ставляться до України. "Відчувається, що в суспільстві стало більше поваги та україномовних громадян. Що люди стали цікавитися та вивчати наново історію – цей приклад і допомагає дітям культивувати в собі патріотизм", – відповіла Приходько.
Анастасія Приходько з донькою / Фото 24smi
Вона також додала, що наші хлопці на Донбасі ціною власного життя показують іншим, як люблять Батьківщину і для нас усіх найголовніше — не розгубити це, а всю цю "любов у дії" зберегти та передавати дітям.
Олександр Ярмола
Співак вважає, що у наших школах патріотичне виховання конче необхідне. "Для початку я б дуже серйозно поставився до створення в школах "живого" україномовного середовища, де діти говорили б українською не тільки на уроках до вчителя, а й між собою", – відповів він.
За його словами, якщо не буде однієї мови спілкування, не буде й держави. Дітей можна і треба виховувати українцями і тут велика відповідальність лягає саме на вихователів та вчителів.
Гурт "Гайдамаки" та Олександр Ярмола (посередині) / Фото uainfo
"На сьогодні в більшості навчальних закладів України мовою спілкування дітей залишається російська. Це зводить нанівець усі наші жертви та героїчні потуги в боротьбі за здобуття справжньої незалежності", – додав Ярмола.