Українські зірки дали поради, як виховати дитину патріотом

"Я виступаю за досить радикальні методи патріотичного виховання. Наприклад, щоб невміння користуватись українською мовою на високому рівні закривало для спеціалістів певні опції в кар’єрному зростанні. Вже в 5-му класі діти мають чітко усвідомлювати: якщо не знаєш рідної мови та історії — чимало можливостей для тебе буде закрито, – сказав фронтен гурту "Антитіла".



Тарас Тополя з дружиною та дітьми / Фото tv.ua

За його словами, потрібно, щоб українські діти знайомились із цікавими віхами історії за допомогою сучасних технологій. Наприклад, віртуальні екскурсії в 3D-кімнатах, історичні квести. Година такої подорожі в 3D-грі замінить школяреві добу зубріння та запам’ятається надовго.

Ірма Вітовська

Акторка запевняє, що найкращим прикладом для виховання патріотизму у дітей є дорослі. "Ми маємо цікавитись історією своєї землі, знаходити цікавинки та розповідати про це в сім’ї. Інакше ваші діти не полюблять свій край, тож вивчайте разом з дітьми історію краю – нехай це стане вашим спільним хобі", – сказала вона.

За її словами, чудово, якщо батьки можуть віддати чадо до дитячого руху на кшталт "Пласту", яка чимось нагадує скаутську організацію з акцентом на патріотичне виховання. Молодь там дізнається багато нового про історію та культуру України, і все це — під соусом пригод. Також патріотичному вихованню в школах допоможуть частіші походи з дітьми в кіно, коли показують такі картини, як "Кіборги" та інші.



Ірма Вітовська з сином / Фото Depo.ua

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Анастасія Приходько

"Згадую свої шкільні роки – і знаєте, у мене не було патріотичного виховання як такого. Лише стандартні фрази на зразок "Любіть Україну", а ще багато розповідей про Тараса Шевченка. Тоді в моєму оточенні лише кілька людей говорили українською мовою", – каже співачка.

Вона зазначила, що їй подобається, як зараз люди ставляться до України. "Відчувається, що в суспільстві стало більше поваги та україномовних громадян. Що люди стали цікавитися та вивчати наново історію – цей приклад і допомагає дітям культивувати в собі патріотизм", – відповіла Приходько.



Анастасія Приходько з донькою / Фото 24smi

Вона також додала, що наші хлопці на Донбасі ціною власного життя показують іншим, як люблять Батьківщину і для нас усіх найголовніше — не розгубити це, а всю цю "любов у дії" зберегти та передавати дітям.

Олександр Ярмола

Співак вважає, що у наших школах патріотичне виховання конче необхідне. "Для початку я б дуже серйозно поставився до створення в школах "живого" україномовного середовища, де діти говорили б українською не тільки на уроках до вчителя, а й між собою", – відповів він.

За його словами, якщо не буде однієї мови спілкування, не буде й держави. Дітей можна і треба виховувати українцями і тут велика відповідальність лягає саме на вихователів та вчителів.



Гурт "Гайдамаки" та Олександр Ярмола (посередині) / Фото uainfo

"На сьогодні в більшості навчальних закладів України мовою спілкування дітей залишається російська. Це зводить нанівець усі наші жертви та героїчні потуги в боротьбі за здобуття справжньої незалежності", – додав Ярмола.