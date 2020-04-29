В мережі з’явилися мультики з розвагами та зарядкою для дітей на карантині: відео

У період, коли діти майже весь час вдома, і їм, дорослим важко щодня вигадувати нові цікаві заняття, рухливі ігри або ж вправи, що допоможуть розслабитись. Тому, постійно сидячи вдома на ізоляції, малюки можуть отримати стрес. Натомість спеціальні мультики допоможуть дітям розслабитися та весело провести час на карантині.

Тому дитячий телеканал ПСЮСПЛЮС разом із дитячою психологинею Світланою Ройз підготував та опублікував на ютуб-сторінці низку "супергеройських" роликів для дітей, які демонструють цікаві ідеї щодо того, як разом з близькими повеселитися, розім’ятися та навіть трошки побешкетувати.

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Так, анімаційні ролики розповідають про те, чим зайнятись вдома на карантині, показують різноманітні зарядки для тіла та очей, вправи на координацію та покращення настрою.

Мультики, які допоможуть дитині зняти стрес на карантині:

Додамо, що раніше були опубліковані анімаційні ролики про те, як поводити себе дітям, щоб не заразитись коронавірусом.