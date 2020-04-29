24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

В мережі з’явилися мультики з розвагами та зарядкою для дітей на карантині: відео

- Читать новость на русском
Мультики для дітей
Мультики для дітей / Скриншот з відео

У період, коли діти майже весь час вдома, і їм, дорослим важко щодня вигадувати нові цікаві заняття, рухливі ігри або ж вправи, що допоможуть розслабитись. Тому, постійно сидячи вдома на ізоляції, малюки можуть отримати стрес. Натомість спеціальні мультики допоможуть дітям розслабитися та весело провести час на карантині.

Тому дитячий телеканал ПСЮСПЛЮС разом із дитячою психологинею Світланою Ройз підготував та опублікував на ютуб-сторінці низку "супергеройських" роликів для дітей, які демонструють цікаві ідеї щодо того, як разом з близькими  повеселитися, розім’ятися та навіть трошки побешкетувати.

Цікаво! Погана поведінка: чому дитина не слухається та як це виправити

Так, анімаційні ролики розповідають про те, чим зайнятись вдома на карантині, показують різноманітні зарядки для тіла та очей, вправи на координацію та покращення настрою.

Мультики, які допоможуть дитині зняти стрес на карантині:

Додамо, що раніше були опубліковані анімаційні ролики про те, як поводити себе дітям, щоб не заразитись коронавірусом.

Автор: Марія Бондар
Теги: Новини України Діти Карантин в Україні 2020 Сімʼя Батьки і діти Поради Виховання Психологія
blog_ava
5 причин, чому хлопець хоче повернутися після розставання
сьогодні