"В реальному житті ви б їх захистили": ефектна соціальна реклама про захист дітей в інтернеті

Сучасні діти "народжуються зі смартфоном", а тому важливо навчити їх здоровим стосункам з інтернетом. Саме тому Міністерство соціальної політики випустило ефектну рекламу про захист дітей в інтернеті, яка змушує кожного батька задуматися про безпеку своєї малечі.

Так, у відеоролику різноманітні незнайомці – від скінхедів та жінок легкої поведінки до персонажу комп’ютерних ігор – дзвонять у двері будинку та запитують у мами, де її дитина.

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Жінка відповідає, що в своїй кімнаті і дозволяє чужим людям безперешкодно піти до малюка (у відео хлопчика звати Максим). Згодом до будинку приходить чоловік, який забирає доньку з будинку, щоб показати їй "справжнього зайчика".

Закінчується реклама титрами: "В реальному житті ви б захистили своїх дітей. То чому не захистити їх в інтернеті?".

Дивіться соціальну рекламу про захист дітей в інтернеті:

Відео створено Центром безпечного інтернету Німеччини, озвучено гуртом Dublicat.

"Ризики, які існують в офлайні, переходять в онлайн. Ми маємо вчити дітей не тільки, як переходити дорогу на зелене світло, але й тому, як безпечно користуватися інтернетом. І важливо об’єднувати зусилля всіх країн світу", – додала міністерка цифрової трансформації Анастасія Дьякова.

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба сказав, що коли дитина спілкується з незнайомцями в інтернеті, вона почуває себе безпечно, адже фізично вона дійсно в безпеці – вдома. "Таку "ілюзію безпеки" створює екран, діти вірять "приємним незнайомцям", які говорять компліменти та дають дитині почуття "особливості", – додав він.

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Окрім того, для батьків запустили освітній серіал "Безпека дітей в інтернеті" з телеведучою, громадська діячка, першим в Україні Почесним Послом Фонду ООН у галузі народонаселення Марією Єфросініною. Ціль освітнього серіалу — навчити батьків допомагати дітям використовувати Інтернет та цифрові пристрої безпечно і з користю.

Зазначимо, що 4 лютого у Верховній Раді відкрилася виставка "Сексуальне насильство над дітьми: онлайн-вимір" з експонатами, які відображають реальне листування дітей зі злочинцями, що змушували малюків надсилати інтимні фото та вступати з ними в "доросле" онлайн-спілкування.