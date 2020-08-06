Рання вагітність – неабиякий стрес для дівчат та їхніх батьків. Багато матерів починають у такому випадку осуджувати своїх доньок, наголошувати на тому, що вони погано поводилися з хлопцями і в результаті невдовзі самі стануть матерями. Проте це не про Ніколь Хеннесі, яка дізналася про те, що її донька вагітна у 17 років. Реакція жінки здивувала мільйони людей у всьому світі.

Ніколь Хеннесі виховує трьох дітей. Коли одного разу вона побачила у будинку пакування від тесту на вагітнсть, то одразу зрозуміла, що він належить її доньці Анджеліні. Зворушливу історію про життя сім'ї після шокуючої новини розповідає Buzzfeed News.

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Спершу, Анджеліна сказала матері, що результат тесту негативний. Після цього Ніколь наполягла на ще одному тесті, який підтвердив вагітність. Реакція мами вартує аплодисментів.

Анджеліна потребує мене, тож я не буду реагувати. Я запитала, чи потрібно її обійняти. Після цього обійняла так сильно, як могла, та сказала, що допоможу розібратися з цією ситуацією,

– поділилася Ніколь.

Жінка багато говорила з друзями, батьками. Вона плакала, проте розуміла, що має бути опорою для своєї дитини. Вона була нажахана, але її доньці у той час було ще важче. Тому Хеннесі вирішила, що ця ситуація не про неї та її почуття, а про Анджеліну, яка потребує, щоб мама стала тою людиною, на яку вона може покластися.

"Моя робота – інформувати її. Надати їй факти, щоб вона сама вирішила, як бути далі", – поділилася Ніколь.

Разом із сім'єю вони обговорили усі плюси та мінуси ймовірних рішень.

Коли мама розповіла, що я можу обрати, я почувалася розгубленою. Я не знала, що найкраще для мене. Я дала собі трохи часу на роздуми і вирішила залишити дитину. Враховувала те, що моя сім'я дуже підтримує мене, особливо мама,

– зізналася Анджеліка.

Пізніше з дозволу доньки Ніколь розповіла про свій досвід у відео, яке поширила в мережі тік-ток. Ролик став шалено популярним. Його переглянули понад 13 мільйонів разів. У відео жінка розповіла не лише про вагітність доньки, а й пояснила, що Анджеліна знала усе про контрацепцію та користувалася протизаплідними таблетками. Проте жодні засоби не можуть гарантувати абсолютного захисту.

Ніколь Хеннесі про вагітність 17-річної доньки: дивіться відео онлайн