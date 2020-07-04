Створення сім'ї – це відповідальне рішення, і з цим не потрібно поспішати. Двоє партнерів повинні все добре обдумати і переконатися в тому, що поруч дійсно правильна людина. Проте деякі молоді хлопці і дівчата вирішують швидко одружитися. Причин цьому може бути кілька, тому ми підготували для вас плюси і мінуси такого рішення.

Найчастіше пари створюють шлюб у ранньому віці через незаплановану вагітність, першу сильну любов, пристрасть або навіть як протест проти моралі суворих батьків, пише журнал Liza.

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Але перш ніж прийняти рішення про ранній шлюб, варто все ретельно обдумати та переглянути плюси і мінуси такого вчинку.

Мінуси раннього шлюбу

Безтурботна юність

На жаль, доволі часто ранні шлюби розпадаються через 1-3 роки. А все через те, що новоспечене подружжя – це ще дуже молоді й безтурботні люди. Адже, зазвичай, ще рік-два роки тому дівчина і хлопець разом ходили до школи та сиділи списували один у одного, а згодом вони беруть на себе зовсім інші ролі – дружини та чоловіка.

Такі пари часто ще не знають життя, а їм уже треба думати про те, як підтримувати дорослі відносини, утримувати будинок і формувати сімейний бюджет. І через те, що ці молоді люди можуть і далі звертати увагу на інший хлопців/дівчат, можуть виникати перші сварки та конфлікти.

Спільний побут

Молоде подружжя не завжди усвідомлює, наскільки складно забезпечувати себе самостійно. Тут мова йде не лише про фінанси, а й про звичні побутові речі, до яких тепер потрібно звикнути: зокрема, походи по магазинах, готування, прибирання, прання, ремонт тощо.



Весілля молодої пари / Фото НВ

До того ж, тепер вам потрібно уживатися з іншою людиною, миритися з його/її звичками і особливостями. Тому не всі пари можуть утримати вантаж сімейних проблем на своїх незміцнілих плечах.

А якщо народиться дитина?

Коли пара відчуває труднощі в побутових питаннях, нескладно здогадатися, що народження малюка тільки погіршить ситуацію. Адже юні подружжя ще вчора самі були дітьми, а сьогодні повинні відмовитися від своєї молодості заради іншої людини.

Плюси раннього шлюбу

Міцні почуття

Часто ранні шлюби можуть обіцяти і довге і щасливе сімейне життя. Але лише якщо відносини будуються не на закоханості і короткочасній пристрасті, а на сильних почуттях і справжній любові. Можливо, хлопець і дівчина зустрічалися кілька років, перш ніж узаконити стосунки.

Якщо узи між майбутнім подружжям дійсно міцні, родина не розпадеться навіть, якщо перші палкі почуття охолонуть. А прихильність, повага і довіра один до одного дозволять щасливо прожити разом до самої старості.

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Знання один про одного

Часто молоді люди, які беруть ранній шлюб, буквально виростають разом, а, значить, вони вже вміють узгоджувати один з одним різні питання, добре знають звички партнера і сміють врегульовувати всі розбіжності.

Та й не варто забувати про міцну нервову систему молодого подружжя. Адже молодь легше справляється зі стресами, труднощами і неприємностями.