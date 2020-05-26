Чи варто починати стосунки на відстані: плюси і мінуси

Стосунки на відстані вже давно стали реальністю для багатьох українців, особливо в період карантину. До того ж, це не робить кохання нудним. Адже з кожним днем ви все більше чекаєте зустрічей, частіше телефонуєте один одному і мрієте нарешті побачитися. Але чи варто починати такі стосунки? Чи готові ви рідко бачитися з другою половинкою?

Люди в сучасному світі з розвитком технологій не бояться будувати стосунки на відстані. Але, як би чудово не розвивалися такі відносини – це все одно важкий час для обох партнерів. Тому видання Lady.Tochka поділилося всіма плюсами і мінусами таких стосунків.

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Плюси відносин на відстані

Ви весь час на зв'язку

Безперечно, це можна вважати плюсом, адже ви постійно ділитеся великою кількістю інформації з партнером, а також вчитеся чути і слухати один одного.

Це ваша можливість ризикнути

Якщо ви знайшли людину своєї мрії, яка живе в іншій країні, куди ви завжди мріяли потрапити чи переїхати, то це ваш шанс ризикнути. Але одразу через три дні знайомства їхати до другої половинки не варто, адже це не сміливо, а навіть дещо божевільно.

Ви справді сумуєте один за одним

Зараз під час карантину всім парам, особливо які живуть разом, набридає постійне перебування разом. До того ж, їхня нудьга, коли вони не зустрічаються добу, це нічого в порівнянні з розлукою в тисячі кілометрів. Так, відстань робить розлуку ще більш болісною, але всі рідкісні зустрічі від цього стають тільки спекотнішими і бажанішими.



Довгоочікувана зустріч закоханих / Фото herway

Вам не страшні ніякі умовності

Якщо ви змогли пережити відстань, то з легкістю зможете пережити звичні негаразди чи розбіжності в парі. Загалом – ви вже загартовані зі своїм партнером.

Ви мотивуєте один одного

Чудовою мотивацією є усвідомлення, що вас десь чекає кохана людина, цінує і боїться втратити, навіть перебуваючи на великій відстані. А якщо згодом той/та, з ким ви любите і себе, буде поруч, то це додаватиме вам ще більше сили.

Романтичність рідкісних зустрічей, розмови по відеозв'язку до ранку і постійно закохані очі – це точно переваги для людей, які будують відносини на відстані.

Мінуси відносин на відстані

Ви болісно чекаєте зустрічей

Так, рідкісні зустрічі – це плюс, але те, що ви їх постійно чекаєте з нетерпінням точно вас засмучує. Ви постійно чекаєте моменту, коли зможете побути разом. І цього часу ніколи не буде достатньо.

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Ви не можете знати, чим він/вона зайнятий/а

Не варто стежити за своїм хлопцем/дівчиною, але безперечно закохана людина буде хвилюватися, де пропадає її друга половинка. Особливо якщо в один з днів він/вона не зателефонував.

Ви не знаєте, чи зможете вжитися в побуті

Поки інші пари потрохи починають жити разом, ви досі не знаєте, чи зможете жити зі своєю другою половинкою. Особливо лякає, якщо ви з різних міст і ніхто з вас не наважується переїжджати кудись. Це може ускладнити стосунки чи не привести до наступного кроку.

Все схоже на сумний фільм

Поки всі закохані пари разом гуляють у парку, йдуть за руку, ви гуляєте з одним лише голосом в з телефону. Якщо до цього не підготуватися, то такі стосунки можуть стати нездоровими, коли ви будете залежати один від одного.