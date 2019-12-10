Важливі заборони: у Японії запровадили нові методи виховання дітей

Новий закон прийняли ще в червні 2018 року. Він забороняє батькам застосовувати фізичне покарання для дітей, а деякі дії конкретно будуть вважатися насильством, передає Anywell.

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До прикладу, відтепер заборонено традиційний японський спосіб сидіння на підлозі – сейдза оскільки тривале перебування у такій позиції викликає біль. Звичайно, якщо дитина сама сяде в таку позу на церемонії, то в цьому немає нічого страшного. Але змушувати її сидіти так годинами не можна.



Поза сейдза в Японії / Фото з сайту "Пикабу"

Також поза законом опинилися побиття і ляпаси.

А, окрім фізичного насильства, тепер заборонені психологічні покарання. Наприклад, ігнорування дітей і порівнювання їх з іншими визначають як форма насилля. Також дітей не можна ображати і психологічно давати на них.