Вчені назвали способи та риси характеру людини, які сприяють успішному флірту
Флірт – це дуже важливий аспект взаємодії людини, а також ключ до формування любовних стосунків. Тому вчені з Греції провели дослідження у цій сфері та головні способи, як привернути увагу людини, та назвали риси характеру, які сприяють успішному флірту.
Дослідники попросили майже 500 учасників розповісти про методи флірту, які вони коли-небудь застосовували. А потім запитали понад 800 людей про те, які з цих способів привернули б їхню увагу.
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Так, за словами вчених, найважливішими факторами успішного флірту є грамотна невербальна поведінка, а також розумний і обережний підхід до знайомства.
Цікаво, що для жінок і чоловіків ці критерії різняться. "Наприклад, жінки оцінили "ніжний підхід" як більш ефективний для них, у той час як чоловіки виділяють зовнішність", – додали дослідники.
Також вчені виділили понад 47 рис характеристику людини, які сприяють успішному флірту. Проте, дослідники наголошують, щоб їм, аби знайти ці риси, спочатку треба було дізнатися, що люди шукають у партнерові. Адже ніхто не вибирає партнера випадково – в кожної людини є чітко визначені уподобання, які керують її вибором.
Знайомство пари / Фото fazarosta
Так, жінки надають більше переваги чоловікам, які готові брати на себе зобов’язання щодо відносин та контролювати свої ресурси, а чоловіки звертають увагу на жінок, у яких бачать потенційних партнерів (тобто, які зможуть рівноцінно з ними працювати або розділяти з ним витрати).
Отже, які риси характеру сприяють успішному флірту:
- Гумор
- Інтелект
- Приємна зовнішність
- Чемність
- Чесність
- Наполегливість
- Грамотна мова
- Повага
- Хороший характер
- Самовпевненість
- Оригінальність
- Приємна посмішка
- Спроби зблизитися
- Поступливість
- Характер загалом
- Сміливість
- Стриманість
- Цікава особистість
- Чарівність
- Спільні інтереси
- Освіта
- Ніжність
- Чуйність
- Спонтанність
- Прямота
- Доброзичливість
- Таємничість
- Розділяти його/її витрати
- Приємні компліменти
- Терпіння
- Романтика
- Милі вчинки
- Сміливість
- Рішучість
- Прямота
- Хороший одяг
- Інтерес до мене
- Позитивність
- Те, як він/вона дивиться на мене
- Зрілість
- Приємний запах
- Серйозність
- Вона/він не поспішає
- Незвичайні хобі.