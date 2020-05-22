24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Освіта Likar Афіша
more

Вчені назвали способи та риси характеру людини, які сприяють успішному флірту

- Читать новость на русском
Флірт у парі
Флірт у парі / Cosmopolitan

Флірт – це дуже важливий аспект взаємодії людини, а також ключ до формування любовних стосунків. Тому вчені з Греції провели дослідження у цій сфері та головні способи, як привернути увагу людини, та назвали риси характеру, які сприяють успішному флірту.

Дослідники попросили майже 500 учасників розповісти про методи флірту, які вони коли-небудь застосовували. А потім запитали понад 800 людей про те, які з цих способів привернули б їхню увагу.

До теми! Як людина обирає, в кого закохатися: закони привабливості

Так, за словами вчених, найважливішими факторами успішного флірту є грамотна невербальна поведінка, а також розумний і обережний підхід до знайомства.

Цікаво, що для жінок і чоловіків ці критерії різняться. "Наприклад, жінки оцінили "ніжний підхід" як більш ефективний для них, у той час як чоловіки виділяють зовнішність", – додали дослідники.

Також вчені виділили понад 47 рис характеристику людини, які сприяють успішному флірту. Проте, дослідники наголошують, щоб їм, аби знайти ці риси, спочатку треба було дізнатися, що люди шукають у партнерові. Адже ніхто не вибирає партнера випадково – в кожної людини є чітко визначені уподобання, які керують її вибором.

Флірт

Знайомство пари / Фото fazarosta

Так, жінки надають більше переваги чоловікам, які готові брати на себе зобов’язання щодо відносин та контролювати свої ресурси, а чоловіки звертають увагу на жінок, у яких бачать потенційних партнерів (тобто, які зможуть рівноцінно з ними працювати або розділяти з ним витрати).

Отже, які риси характеру сприяють успішному флірту:

  • Гумор
  • Інтелект
  • Приємна зовнішність
  • Чемність
  • Чесність
  • Наполегливість
  • Грамотна мова
  • Повага
  • Хороший характер
  • Самовпевненість
  • Оригінальність
  • Приємна посмішка
  • Спроби зблизитися
  • Поступливість
  • Характер загалом
  • Сміливість
  • Стриманість
  • Цікава особистість
  • Чарівність
  • Спільні інтереси
  • Освіта
  • Ніжність
  • Чуйність
  • Спонтанність
  • Прямота
  • Доброзичливість
  • Таємничість
  • Розділяти його/її витрати
  • Приємні компліменти
  • Терпіння
  • Романтика
  • Милі вчинки
  • Сміливість
  • Рішучість
  • Прямота
  • Хороший одяг
  • Інтерес до мене
  • Позитивність
  • Те, як він/вона дивиться на мене
  • Зрілість
  • Приємний запах
  • Серйозність
  • Вона/він не поспішає
  • Незвичайні хобі.
Автор: Марія Бондар
Теги: дослідження Психологія Сімʼя Стосунки
blog_ava
Два хлопчики під час гри знайшли золоті злитки
сьогодні