Штучний інтелект вивчив романтичні відносини між людьми та на основі анкет десяток тисяч пар виділив основні параметри, які роблять закоханих щасливими.

Для цього канадські вчені опитали понад 11 тисяч пар і показали ці дані алгоритму, передає видання Sciencealert.

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З’ясувалося, що індивідуальні характеристики, типу вік, стать та особистісні риси, мало що означають. У стосунках найбільш важливіші інші речі, і саме вони роблять пари щасливішими. Зокрема:

партнерські зобов'язання (наприклад: "Ми будемо разом, поки нам добре один з одним");

(наприклад: "Ми будемо разом, поки нам добре один з одним"); подяка ("Як мені пощастило, що в моєму житті є така людина");

сексуальна задоволеність ;

; бажання зробити партнера щасливим ;

; низький рівень конфліктності.

Спільний досвід, жарти і однакові цінності значать для пари набагато більше, ніж риси характеру людей, які перебувають в цих відносинах,

– кажуть вчені.

Зруйнувати стосунки, як виділив штучний інтелект, можуть такі фактори: дратівливість, тривожність, фанатична прихильність і незадоволеність життям одного з партнерів.