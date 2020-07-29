Вчені з’ясували, що робить пари щасливими: цікавий висновок
Штучний інтелект вивчив романтичні відносини між людьми та на основі анкет десяток тисяч пар виділив основні параметри, які роблять закоханих щасливими.
Для цього канадські вчені опитали понад 11 тисяч пар і показали ці дані алгоритму, передає видання Sciencealert.
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З’ясувалося, що індивідуальні характеристики, типу вік, стать та особистісні риси, мало що означають. У стосунках найбільш важливіші інші речі, і саме вони роблять пари щасливішими. Зокрема:
- партнерські зобов'язання (наприклад: "Ми будемо разом, поки нам добре один з одним");
- подяка ("Як мені пощастило, що в моєму житті є така людина");
- сексуальна задоволеність;
- бажання зробити партнера щасливим;
- низький рівень конфліктності.
Спільний досвід, жарти і однакові цінності значать для пари набагато більше, ніж риси характеру людей, які перебувають в цих відносинах,
– кажуть вчені.
Зруйнувати стосунки, як виділив штучний інтелект, можуть такі фактори: дратівливість, тривожність, фанатична прихильність і незадоволеність життям одного з партнерів.