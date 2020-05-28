Вчені з’ясували, що сімейні сварки можуть призвести до імпотенції

Сварки згубно впливають на стан здоров’я чоловіків. До того ж, вчені дослідили, що якщо на тлі сварки виникає невдалий сексуальний досвід, то це може стати причиною розвитку імпотенції.

Згідно з дослідженням, конфлікти, незалежно від теми – виховання дітей, фінансові питання, релігія тощо – можуть викликати викид стресових гормонів, пише Obozrevatel.

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Тому подібні сварки згубно впливають на стан здоров'я чоловіків. Найчастіше наслідки можуть бути у вигляді головного болю, безсоння, зниження настрою, нервозності і вразливості. А якщо через сварку виникає невдалий сексуальний досвід, то це може стати причиною розвитку психогенної імпотенції.

Зокрема, до деструктивних конфліктів належать ті, через які відбувається накопичення образ і претензій до партнера, а це в свою чергу віддаляє партнерів один від одного. На думку багатьох психологів, імовірно, що в таких випадках чоловік може зрадити, бо шукатиме розуміння і підтримки у іншої жінки.

Як вирішити цю проблему? Найперше, потрібно звернутися до лікаря.

Окрім цього, після невдалого сексуального досвіду чоловік зазвичай налаштований на наступні невдачі, тому дружина повинна надавати підтримку і проявляти терпіння. Також важливо зміцнювати самооцінку чоловіка. Зокрема, заохочувати його ініціативи, підкреслювати мужність і соціальну успішність.