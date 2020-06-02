Безліч людей знаходять свою людину та створюють з нею шлюб. Однак, навіть перебуваючи в тривалих і стабільних відносинах, багато хто продовжує відчувати себе вкрай самотніми. Але що впливає на самотність у шлюбі?

Психолог з Університету штату Монтклер Ешлі Ермер і його колеги провели дослідження щодо питання самотності у шлюбі і з’ясували, як на це впливають соціальні зв'язки в парі, зокрема кількість друзів, дітей та відносини з іншими членами суспільства, пише видання Laby.Tochka.

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У дослідженні взяли участь майже півтори тисячі подружніх пар віком від 50 до 70 років. До того ж, протягом 8 років дослідження ці пари залишалися в шлюбі. Вони відповіли на опитування тричі: в 2006 році, в 2010 році і в останній раз в 2014 році.

Проаналізувавши їхні дані вчені зрозуміли кілька цікавих фактів:

Якість важливіша за кількість

Від почуття самотності з партнером справді можуть врятувати міцні і довірчі відносини з декількома членами сім'ї або друзями. Якщо вам є кому дзвонити "і в горі, і в радості", то ви менш схильні до самотності.

Жінка задає емоційний тон

Дослідження показало, що емоційний стан чоловіка (в тому числі і почуття самотності) менше позначається на дружині, ніж навпаки. Якщо жінка відчуває себе нещасно і самотньою, то найімовірніше, чоловік "підхопить" її емоційний стан. Якщо ж у неї багато друзів, то в шлюбі вона теж буде намагатися стати другом чоловіку.



Чоловіки "підхоплюють" емоції дружин / Фото Ukrainians Today

Самотність чоловіка залежить від напруги в сім'ї

Якщо чоловікові не хочеться повертатися додому через те, що там на нього чекає напруження, то він, швидше за все, буде схильний до почуття самотності.

Отже, психологи радять парам не відрізати від себе друзів і дітей, більше спілкуватися між собою і не концентрувати увагу тільки на своєму партнерові. До того ж, має сенс і спілкування в компанії, а також концентрація на позитивних аспектах відносин.