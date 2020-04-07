Вчені довели користь виховання дітей бабусями та дідусями

Якщо ваші діти ніколи не забувають той веселий час, проведений з бабусею і дідусем, то вони без сумніву мали щасливе дитинство. Адже завдяки цим людям малеча росте більш щасливими, тому що відчуває більше прихильності, емоційної близькості, і у неї залишається безліч приємних спогадів.

Дослідження показали, що діти, залишені на піклування бабусь і дідусів, а не нянь чи дитячих садочків, краще і швидше вчаться говорити та більш емоційно стабільні, пише Coma.

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Тож, якщо ви з батькам перебуваєте в хороших відносинах, не соромтеся залишати свою дитину час від часу поспілкуватися з бабусею і дідусем. Адже старші люди безмежно люблять своїх онуків і завжди готові дати їм все найкраще, а головне – своє тепло, турботу і багато чарівних моментів.

Зазначимо, що діти починають отримувати більше користі від близьких взаємин з бабусею і дідусем після досягнення 3-річного віку. А з народження до трьох років дитині важливіша близькість з матір’ю і батьком.

Чому зв’язок старшого покоління з онуками такий важливий

Бабусі й дідусі не обтяжені зайвими обов’язками і відповідальністю та можуть безперешкодно насолоджуватися спілкуванням з маленькими дітьми.

Вони не прагнуть знайти над дитиною владу і повний контроль. Вони лише обережно, м’яко і ненав’язливо підказують онукам правильний напрямок, при цьому балуючи чимось смачненьким.



Бабуся читає книгу з внучкою / Фото "Особлива"

З бабусями і дідусями діти швидше пізнають рідну мову, ніж в дитячому саду. А спілкування з ними ефективно розвиває комунікативні здібності дитини.

У світі постійного поспіху і завантаженості саме бабуся і дідусь вміють цінувати момент "тут і зараз".

Вони мають великий життєвий досвід, правильні орієнтири і дотримуються важливих моральних цінностей. Для них найголовніше – залишити в пам’яті онуків позитивний емоційний слід.

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Тож, переживаючи ці чудові враження разом зі старшим поколінням, діти отримують унікальну можливість вчитися і розвиватися. Вони пізнають справжнє щастя, без брехні і фальші. А ще й поруч з ними діти відчувають любов і почуваються найщасливішими і завжди впевненими в собі.

В цьому криється головний ключ і секрет хорошого виховання: діти, яких люблять, цінують і поважають, стають більш щасливими дорослими, тому що у них формується здорова висока самооцінка.