Вчені довели, що щасливий шлюб збільшує тривалість життя

Нідерландські вчені з'ясували, що щастя в шлюбі сприяє довголіттю. Для цього експерти протягом 8 років збирали дані про найрізноманітніші чинники життя опитаних сімей.

Науковці хотіли дізнатися ступінь задоволеності життям, підтримку іншого партнера, наявність і періодичність фізичних навантажень, передає видання Medic Forum.

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Відомо, що близько 16% людей померли до моменту завершення дослідження (причому всі випадки були відзначені в сім'ях з меншим ступенем задоволення подружнім життям). Крім того, всі померлі ставилися до групи менш освічених і забезпечених людей, також в цій категорії були люди, які ведуть недостатньо активний спосіб життя і мають недостатньо міцне здоров'я.

Відповідно до зроблених дослідницькою групою висновків, щасливе сімейне життя цілком здатне впливати на загальний стан здоров'я людини. А підтримка і любов у шлюбі роблять благотворний вплив на організм, продовжуючи життя.

В ході роботи вчені провели загальнонаціональне репрезентативне опитування, у якому взяли участь майже 4,5 тисяч пар американців. Також для визначення тривалості життя і смертності експерти використовували національний індекс смерті, наданий Центром контролю та профілактики захворювань.