Вчені назвали дві моделі поведінки, які ведуть до розпаду шлюбу

Вчені з Гарвардської медичної школи вважають, що шлюби розпадаються, коли в парах починають проявлятися два типи токсичних відносин.

На думку експерта та тренера з відносин Пітера Пірсона, відносини в шлюбі дуже складні і часом буває так, що пара розлучається через помилки в поведінці, пише Business Insider.

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Отже, є два типи таких помилок: уникнення конфліктів та ворожа динаміка.

Уникання конфліктів визначається страхом – парнери вважають емоційним ризиком вивід проблем на поверхню і їх обговорення. У результаті через боязнь бути покинутими люди прикидаються перед своїм партнером: нехтують своїми власними бажаннями, почуттями і індивідуальністю.

Натомість ворожа динаміка визначається конфліктами. У цьому випадку партнери ніби змагаються за те, хто правий. З'являється багато звинувачень у спробах взяти все під особистий контроль.

"Більшість пар спочатку дуже приємні та чуйні між собою. Якщо в системі цінностей іншої людини є відмінності, люди рефлекторно вдаються до механізму їх подолання", – каже Пірсон.

Щоб відносини працювали і надовго залишалися міцними, обом партнерам необхідно пройти через процес диференціації, коли кожен знає свої цінності і передає їх іншому. І все це треба робити з розумінням того, що у партнера можуть бути дещо інші цінності, ніж у вас.