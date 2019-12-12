Вчені знайшли формулу щасливих стосунків

Науковці відкрили ще один секрет справді тривалих та комфортних стосунків. За результати дослідження, щасливими є стосунки тих пар, які частіше торкаються одне одного.

Дослідження провели за участю пар, щоб визначити, чи є спільні фактори, які впливають на щастя у стосунках, передає видання "Здоров'я".

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З'ясувалося, що весь секрет в особливості сну закоханих – ті пари, які спали на відстані менше як 7 сантиметрів, були більше задоволені своїм партнером, аніж ті, між ким було більше вільного простору.

А якщо між партнерами було понад 70 сантиметрів, то їхні стосунки були справді холодними. Тому фахівці радять частіше доторкатись та обійматись з коханими, адже це не лише приносить задоволення, а й впливає на загальну атмосферу в парі.