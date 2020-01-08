Вчені знайшли важливу складову міцних стосунків

Коли дослідники з Університету Вірджинії запитали в людей, яка найважливіша складова шлюбу, вони очікували, що відповіді будуть такими: регулярний секс, хороше спілкування та спільні інтереси. Проте більшість опитаних назвали щедрість. Так, у 2014 році дослідник Джон Готтман з'ясував, що доброта і щедрість – це два найважливіші елементи щасливого і міцного союзу.

Нижче описано кілька найважливіших речей про щедрість, які ви маєте знати, якщо хочете застосувати це у своїх стосунках, передає видання Mind Body Green.

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Навчіться бути великодушними

У 2007 році дослідження з Єврейського університету з’ясували, що деякі люди є більш щедрими, ніж інші. Експеримент показав зв'язок між ДНК та щедрістю людини. Але це не означає, що ви приречені на егоїзм. Думайте про щедрість як про м’яз та "тренуйте" його. Це може здатися дивним, але якщо ти хочеш бути щедрим і діяти так, то ти можеш сам навчитися цьому.

Щедрість допомагає вашому сексуальному життю

Не будемо забувати цю важливу перевагу: щедрість підтримує здорове статеве життя. Адже гарна прелюдія починається з щедрості. Коли ми "вмикаємо" нашого партнера, роблячи те, що йому подобається, ми є щедрими коханцями. Говоріть партнеру про те, коли вам приємно, цінуючи їхні зусилля, та вивчайте їхні фантазії, і тоді це додасть багатства нашим відносинам.

Але зауважимо, що бути щедрим не означає займатися сексом щоразу, коли ваш партнер цього хоче. Ви завжди маєте право сказати "ні".



Секс має бути тільки за взаємною згодою / Фото popsugar

"Повернення до" та щедре серце

Пам’ятаєте початок ваших стосунків, коли ви просто дивилися на коханого і відчували приплив ендорфінів, і коли всі інтереси вашого партнера цікавили вас? Психологи запевняють, що одним з найважливіших подарунків, які ми можемо подарувати нашим партнерам, є приділення їм реальної уваги.

Спостерігайте протягом дня, що для них важливо і слухайте їхні ідеї (навіть якщо ви їх чули раніше або не маєте до них природного інтересу). Щедрість важлива у кожній частині відносин. Подарувати та приймати прихильність, робити одне для іншого полегшення життя, прощати одне одному та підтримувати сексуального задоволення свого партнера – все це потребує щедрого серця.

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Розвиток щедрості полягає не в самопожертві

Такі намагання "купити" щедрістю прихильність не розвиває здорові стосунки. Справжня щедрість не завжди полягає в діях, які змушують вас почуватися самовдоволеним або полегшити провину.

Наприклад, одним з ключових рис подружнього успіху є домашня рівність у будинку. Ця практика полягає не у запереченні власних потреб, а в розумінні того, що коли ти даєш, всередині тебе відбувається щось потужне. Щастя, самооцінка та добробут пов’язані із задоволенням турботи про інших.