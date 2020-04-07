Вчені з’ясували, що 80% підлітків не вистачає фізичної активності: поради, як це змінити

Дослідники з Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) опублікували звіт, в якому йдеться про те, що понад 80% підлітків у світі мають замало фізичної активності, що викликає в експертів побоювання про їхнє теперішнє і майбутнє здоров’я.

Звіт опублікували в журналі The Lancet Child & Adolescent Health.

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Дослідники проаналізували 1,6 мільйона школярів із 146 країн, починаючи з 2001 року. Згідно з отриманими даними, понад 80% школярів у віці 11-17 років менш фізично активні, ніж визначають рекомендації ВООЗ. А це не менше години фізичного навантаження щодня.

До того ж, дослідження показують, що практично в усьому світі дівчата менш фізично активні, ніж хлопці. Найбільший розрив між активністю хлопчиків і дівчаток припав на США та Ірландію і становить 15%. Серед дівчаток недостатньо фізичного навантаження за нормативами ВООЗ мають 85%, а серед хлопчиків — 78%.

Як можна залучити підлітків до фізичної активності

Зазначимо, що фізична активність у дитячому та підлітковому періоді позитивно впливає на здоров’я серцево-судинної, дихальної систем, кісток, забезпечує необхідний м’язовий тонус і нормалізує вагу, а також підтримує психічне здоров’я молодих людей.



Мотивуйте дітей займатися спортом / Фото bgtrk

Для підлітків потрібно щонайменше одна година занять з великою й помірною інтенсивністю щодня, включаючи: заняття з великою інтенсивністю, принаймні три дні на тиждень; заняття, які зміцнюють м'язи та скелет, принаймні три дні на тиждень.

Тренери рекомендують вранці виконувати домашнє тренування. Підліткам у віці 13-16 років рекомендуються регулярні ранкові вправи з виконанням 3-4 підходів вправ з вагою тіла – віджимань від підлоги, підтягувань на перекладині і присідань з витягнутими вперед руками. Кожна вправа виконується близько 20 разів.

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Мотивуйте всю сім'ю на систематичні заняття фізичними вправами й перехід на здорове харчування. Окрім того: