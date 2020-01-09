Вчені з'ясували, що сім'я є найбільшою мотивацією в житті людини

Вчені провели дослідження, яке показало, що люди у всьому світі мають більше спільного, ніж вони могли думати, – мова йде про те, що їх мотивує. З’ясувалося, що найбільшою мотивацією в житті всіх людей є догляд за своєю сім’єю.

Психологи з Арізонського державного університету провели опитування понад семи тисяч людей з 27 країн світу.

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Дослідження показало, що навіть в таких різних країнах догляд за родинами часто вважається найважливішою мотивацією, поряд із утриманням матерів.

Вчені виявляли це постійно під час опитування людей з 27 країн. Зокрема,брали участь люди з Австралії, Уганди, Таїланду та Болгарії. Тобто навіть у таких, здавалося б, різних культурах догляд за родинами є пріоритетним завданням.

Результати дослідження: ті, хто вважав, що догляд за родиною та тривалі стосунки є найважливішим мотивуючим фактором, як показало дослідження, були більш задоволені своїм життям в цілому.



Догляд за сім'єю мотивує людей

Зазначається, що у попередньому дослідженні вчені були зосереджені на поведінці, мотивованій пошуку сексуального або романтичного партнера. "Вивчити привабливість легко і сексуально, але повсякденні інтереси людей насправді більше орієнтовані на щось більш корисне – сімейні цінності", – каже професор психології в університеті Дуглас Кенрік.

"Люди можуть подумати, що їх задовольняють численні сексуальні партнери. Але насправді вони стають щасливішими, піклуючись про людей, яких вони вже мають", – каже Кенрік.