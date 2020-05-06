Вчені з’ясували, яким книгам надають перевагу діти

Діти мають "апетит" до того, аби зрозуміти навколишній світ, і часто закидають батьків і вчителів питаннями про те, як все працює, чому саме так тощо. Це ж стосується і читання. Вчені з’ясували, що діти віддають перевагу книжкам із розповідями, які пояснюють, чому і як все відбувається.

Про це йдеться у новому дослідженні журналу Frontiers in Psychology, пише Medical Xpress. Ці результати можуть допомогти батькам вибрати найбільш захоплюючі книги для підвищення інтересу дітей до читання, і цим самим покращувати грамотність дитини і її мовні навички.

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"Було проведено багато досліджень щодо інтересу дітей до причинності (чому у світі все так відбувається, – Сім’я 24). Ми вважаємо, що цей результат може бути пов'язаний із природним бажанням дітей дізнатися про те, як працює світ", – сказала дослідниця Маргарет Шавлік.

Адже важливо знайти фактори, які спонукають дітей до читання книг. Заохочення малечі до читання покращує їхню грамотність та мовні навички в ранньому віці, а також може змусити займатися саморозвитком.

Читання книг у компанії батьків чи вчителя – це чудовий спосіб, аби малеча почала читати. А звичайний вибір книг, які подобаються дітям, допоможе зацікавити малюків.

Як виховати у дитини любов до читання книг – читайте у матеріалі.