Весела сімейка: дует тата і його маленької доньки підкорив соцмережі кумедними фото

Молодий тато з Каліфорнії Шолом Бер Соломон приділяє багато уваги своїй доньці Зої. Парочка чудово проводить час, переодягаючись у різних людей для своїх кумедних фотосесій.

36-річний чоловік володіє магазином вінтажних меблів і давно захоплюється перевдяганнями і смішними фотографіями. Зроблені світлини він публікує у своєму інстаграмі.

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Раніше він робив це один, а тепер у нього є чарівний партнер в особі не менше харизматичної доньки. "З нею знімки стають милими і смішними. Без неї я просто товстий чоловік, який любить робити дурні фотографії", – зазнався Шолом.

Як все почалося? Одного разу татко зауважив, що його донька комфортно почувається перед камерою і їй це навіть подобається. Тому він став придумувати забавні ситуації і віддавати головну роль на фото малечі.

Тепер у вільний від роботи час Шолом вигадує нові історії для фотосесій і замовляє для цього костюми в інтернеті. Чоловік визнає, що Зої – життєрадісна і надзвичайно весела дитина.

Дивіться кумедні фото тата з донькою: