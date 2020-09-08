Американська пара в час пандемії все ж зіграла весілля. Від гучного застілля закохані відмовились, а от весільну зйомку все ж провели. І фотосесія була казковою завдяки метелику, який несподівано втрутився у кадри.

Знімки поширив портал BoredPanda. За даними журналістів, автором фотосесії була американка Лоранда Марі. Вже вдруге вона влаштовувала весільну зйомку на природі, мимоволі залучаючи тварин чи комах. Минулого разу в кадри потрапив олень, а тепер на кадрах наречених позував метелик.

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Комашка не була фотошопом, в чому переконує автор світлин. За її словами, поява в кадрі метелика була особливою для нареченої, адже незадовго до заручин померла її бабуся, яка обожнювала цих комах.

"Прекрасний день вчора святкувала з Брук Наумчефф і Дрю Паркером… Бабуся Брук померла незадовго до їхніх заручин, і любила метеликів. Комашка просиділа близько години, поки ми робили портретні фото, і не боялась потрапляння на всі наші знімки!" – поділилась фотограф.



Весільна фотосесія з метеликом / Фото BoredPanda

Лоранда Марі також розповіла, що наречена – професійна модель. Тому вона з легкістю могла стояти непорушно в кадрі, очікуючи, коли метелик сяде на її руку. А от нареченому довелось попітніти в очікуванні світлини. Однак результат був виправданий: весільні знімки пари були дивовижними.

"Я багато разів терпляче чекала, коли метелик розправить крила, бажаючи захопити його красу. Та комаха була далеко не сором’язливою перед камерою, що дозволяло мені кілька разів підходити близько. Жодного разу метелик не злякався і, здавалося б, насолоджувався проведенням часу з моєю парою", – додала фотограф.

Щодо церемонії, то пандемія коронавірусу змусила Брук і Дрю переглянути плани: весілля пройшло у колі найближчих родичів,

Весільна фотосесія молодят з метеликом / Фото BoredPanda