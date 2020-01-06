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Весільні фотографії замість тисячі слів: оригінальні світлини, які вразять кожного

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Весільне фото / Fearlessphotographers

Найкраща весільна фотографія дозволяє кожному щось відчути всередині: деякі світлини змушують сміятися до сліз, інші – наповнюють любов'ю, а треті – емоційно захоплюють.

Нещодавно відбувся конкурс на найкраще весільне фото, куди професійні фотографи надіслали понад 10 тисяч світлин зі всього світу.

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Нижче дивіться кілька світлин, які нам найбільше сподобалися. Кожне фото відображає щось особливе та заворожує. Всі світлини отримали так звані нагороди, адже підкорили весь світ.

Весільні фото замість тисячі слів: фотодобірка

Автор: Марія Бондар
Теги: Сімʼя Фото дня Психологія сім'ї
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