Ви маєте це бачити: тато робить оригінальні та смішні фото з маленькими доньками

Шолом Бер Соломон – напевно, найпозитивніший батько у соціальних мережах. Його кумедні фото з двома чарівними доньками обожнюють всі і навіть у вас вони точно викличуть захват.

Багато з вас вже знайомі з цим чоловіком, адже він вже популярний через свої кумедні фото зі старшою донькою.

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Як помітно з його інстаграм-сторінки, ще до народження першої доньки Зої він був веселим та запальним хлопцем і любив робити кумедні фото. А з появою дітей дав волю своєму хобі, ставши разом з доньками улюбленцями всього інтернету.

Так, бородатий брутальний чоловік не боїться здатися смішним і дуже любить своїх доньок. Шолом вигадує цікаві історії для оригінальних світлин та навіть спеціально купує костюми для фотосесій.

10 місяців тому у Шолома і його дружини Карли народилася друга донька – Олівія. Звичайно ж, веселий тато не зміг пройти повз такої події та вже публікує кумедні фото з маленькою дівчинкою у своєму інстаграмі.

Дивіться фото веселого тата з його доньками

Видно, що у доньок такого батька однозначно будуть найкрутіші в світі дитячі фотоальбоми.