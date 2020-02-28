Ви захочете там жити: сім'я побудувала розкішний мініатюрний будинок на фермі – фото

Сім'я Чіттл побудувала крихітний будинок на своїй фермі в Вашингтоні, щоб інші могли відвідати його та спробувати пожити на фермі, вести самостійний спосіб життя та господарство.

Крихітний будинок був зроблений для сімей, пар, одиноких людей або друзів, які захочуть побути разом у затишному просторі (близько 90 метрів квадратних), передає видання Alino.

Цікаво! Пара перетворила стару машину швидкої допомоги в неймовірний будинок на колесах: відео

Будинок має 2 приватні кімнати (одна з них на горищі, а інша – внизу), які мають великі зручні ліжка, довгий стіл, диван тощо. "Ми продумано обладнали кухню, щоб готувати там смачну їжу (свіжі продукти завжди доступні на фермі)", – розповіла Тесса Чаттл.

Цей будиночок ідеально підійде для тих, хто мріяв пожити у крихітному будинку, а також ви знайдете в тій місцевості дивовижні пригоди.

Дивіться фото, як виглядає крихітний будинок на фермі