Ви знайшли свою людину: 8 ознак ідеальної пари

Більшість пар на початку стосунків сумніваються, чи знайшли вони свою людину, щоб прожити з ним багато років в любові та злагоді. Звичайно, може статися що завгодно, але існує кілька явних ознак, які допоможуть зрозуміти, що це точно твоя людина.

Стосунки – це завжди важка праця, в тому числі і готовність йти на компроміси, вміння миритися з недоліками людини і враховувати плани та пріоритети іншої людини, а не тільки свої.

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Тому інколи відносини складаються дуже легко, бо вам комфортно з коханою людиною і ви бачите з ним/нею своє майбутнє. Видання Cosmopolitan опублікувало ознаки таких ідеальних пар.

Ознаки ідеальних стосунків

Ви ні про що не турбуєтеся

У стосунках з правильною людиною ви відчуваєте себе впевнено та щасливо. Ви не бігаєте навколо свого обранця і не хвилюєтеся, що він/вона може зрадити. Загалом, у ваших відносинах комфорт і спокій.

Ви не поспішаєте

Це означає, що ви не задаєтеся нескінченними питаннями, коли зустрінетеся наступного разу, не думаєте, коли доречно зателефонувати або написати. Все відбувається між вами ніби само собою.

У вас спільні думки і цілі

Ви маєте спільні погляди на більшість важливих питань (робота, релігія, політика тощо) та дотримуєтеся одного думки або хоча б не суперечите партнеру. Те ж стосується одруження і народження дітей у вашому теперішньому чи майбутньому шлюбі.



Майте спільні погляди на життя / Фото Cosmopolitan

Він/вона відповідає вашим стандартам

Корисно скласти список якостей чи рис характеру, які хочеться бачити в обранцеві. І таким чином перевірити, чи є вони у вас самих. Це працює краще, ніж ви думаєте, адже гарне притягує хороше.

Він/вона відповідає на повідомлення

Якщо людина постійно забуває відповідати на СМС-повідомлення чи дзвінки, ви не знаєте, що думати і вчинити щоб він не подумав, що ви сходите по ньому/їй з розуму. Якщо він/вона хоче написати, то зробить це. У правильних відносинах такого питання взагалі не виникає.

До того ж, дуже хороший знак, якщо він/вона дзвонить – значить хоче почути ваш голос.

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З ним/нею можна бути собою

Ви не повинні докладати зусилля, щоб виглядати краще в очах партнера. Якщо ви можете не приховувати свої негативні якості і бути собою, особливо якщо йому/їй навіть подобаються твої дрібні промахи, то це ж чудово для вас обох. І це точно свідчить, що ви знайшли свою людину.

Ви повністю довіряєте один одному

Бувають моменти, коли понад усе на світі вам хочеться подивитися, з ким він/вона постійно листується. Так, це неприємне відчуття, але якщо у вас все добре, то такої ситуації взагалі ніколи не буде. Швидше за все, ви навіть будеш знатимете пароль один одного.

Ви не сваритеся через все підряд

У здорових стосунках у вас є час подумати і вирішити, чи так важлива та чи інша дрібниця, щоб робити з неї скандал. Добре, якщо ви думаєте не тільки про свої, а й про його почуття, можете відкласти "розбір польотів" на потім. А якщо суперечка і відбувається, то аргументована і конструктивна, без підвищених тонів.