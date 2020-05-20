Від маленької кухні до власної кондитерської: історія успіху від засновниці Baker Street Bakery

Євгенія Тодурова мала бути економістом, але її любов до солодощів перемогла. Тож, тепер жінка не лише кондитер, а й засновниця власної кондитерської Baker Street Bakery. Як вона дійшла до успіху, починаючи робити солодощі на власній кухні вдома – читайте у нашому матеріалі.

Чому Євгенія вирішила займатися виробництвом солодощів

Євгенія розповіла журналістам 24 каналу, що на шляху до створення кондитерської не все було так легко, а займатися випічкою Євгенію змусили життєві обставини.

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"Ми з чоловіком роз’їхалися, коли Остапу (синові Євгенії) було лише 3 місяці. Я в той час постійно плакала", – сказала жінка.

Але все змінилось під час звичайного чаювання із сестрою. Саме вона запропонувала Євгенії випікати печиво, як втішний подарунок маленьким відвідувачам її стоматології. Далі були замовлення від друзів, а згодом і від кав'ярень.

Від маленької кухні вдома до власної кондитерської

Маленької кухні Євгенії стало замало, тому вона винайняла невеличкий цех із вживаною технікою. Проте згодом і в цьому приміщенні стало тісно. Та й самотужки Євгенія вже не справлялась, тому з часом відкрила власну кав'ярню.

Як вдалося знайти клієнтів? За словами Євгенії, перші клієнти її знайшли самі. "Я не займаюся пошуками клієнтів. Нас знають люди, які почали до нас приходити ще з першого дня", – додає Євгенія.

Всі солодощі Baker Street Bakery роблять лише з натуральних компонентів. Жодних консервантів та маргарину.

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Скільки грошей знадобилося для відкриття справи

"Фактично, я почала з 250 гривень, які я позичила у мами, щоб купити собі перші ваги, тому що в кондитерській справі це надважлива річ. Все почалося саме з них. Я зважувала всі інгредієнти та фасоване печиво", – відповіла жінка.



Загалом за 10 років існування Baker Street Bakery витратили доволі багато грошей. Євгенія не назвала точної суми, але вважає, що це точно більше 300-400 тисяч доларів.

"Головне – любити свою справу та приносити задоволення іншим", – з такими думками Євгенія починала випікати своє перше печиво, так і продовжує, маючи вже понад 200 найменувань різноманітних солодощів.

Чи вплинув карантин на роботу кондитерської Baker Street Bakery?

"Безумовно, карантин вплинув на роботу нашої кондитерської, особливо в перші тижні. Тому що 80% наших постійних клієнтів – це кав’ярні та ресторани. І уявіть собі, коли вони в один день всі закрилися на карантин. Вже зараз ми відновлюємо свою роботу", – розповіла засновниця кондитерської.



Також Євгенія зізналася, що їм допомогли замовлення на Великдень під час карантину. "Адже солодощі – це маленькі радощі життя", – підсумувала вона.

Дивіться відео: Євгенія Тодурова розповіла про початок справи та роботу на карантині: