Від чого підлітки почуваються щасливими у сім'ї

У підлітковому віці дитина часто проживає різні життєві етапи й емоції. Психологи наголошують, що підліток, по-суті, щасливий тоді, коли він перебуває в атмосфері поваги: йому довіряють, його цінують, у ньому бачать цікаву індивідуальність, потребують його присутності і допомоги.

Таку думку висловив лікар, експерт Володимир Калуга у коментарях "Сім'ї 24".

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За його словами, аби зробити своїх дітей щасливими, дорослі мають бути щасливими самі, тоді діти матимуть перед собою належний зразок для наслідування

"Дорослі мають бути максимально відверті з підлітками, не приховувати жодних проблем та не уникати їх обговорення. Підліток має чітко усвідомлювати, що він не залишиться сам на сам з будь-якими викликами життя – його зрозуміють, підтримають, порадять, а за необхідності й захистять, а не покарають", – додав Володимир Калуга.



Батькам, як і дітям, потрібно відбувати щастя та радість / Фото Good House

Відомий американський психолог Мартін Селігман визначив 5 елементів щастя і психічного благополуччя, передає видання Childdevelop.

Позитивні емоції

Підлітки мають бути зосереджені на позитивних моментах свого життя. Для цього батьки мають зрозуміти, що сповнює дітей оптимізмом і робить їх щасливішим. Окрім того, навчіть підлітка задовольняти інтелектуальні й фізичні потреби, щоб стати щасливим.

Захоплення

Психологи стверджують, що для відчуття щастя будь-якій людині потрібно знайти заняття, у яке вона буде повністю залучена. Адже тоді людина настільки захоплена чимось, що ніщо інше не має для неї значення.

Перебуваючи в такому стані повного залучення, дитина стає щасливішою. До прикладу, якщо вона захоплюється якимось видом спорту чи діяльністю, то займатиметься ним багато годин на день, приділятиме весь свій вільний час цим заняттям. Тому батькам потрібно впевнетися, що вони заохочують свого підлітка займатися тим, що його захоплює.



Підлітки можуть захоплюватися танцями / Фото One-life

Взаємини або соціальні зв'язки

Взаємини чи нові знайомства з людьми допомагають підліткам почуватися щасливими. Тому батьки повинні навчити свою дитину встановлювати доброзичливі й безпечні стосунки з людьми.

Сенс

Осмислене життя і наявність мети та цілей дають почуття задоволення та щастя. Зробіть все, аби підліток знайшов сенс життя, поставив собі цілі, щоб отримувати задоволення і ставати щасливішим.

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Досягнення

Життєві цілі допомагають людям досягати більшого й відчувати внаслідок цього позитивні емоції. Тому навчіть підлітка ставити перед собою реалістичні цілі й шукати шляхи їх досягнення. Адже житину зробить щасливішою і сам процес досягання мети.